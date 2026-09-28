Ação penal? Barcelona leva Florentino Pérez aos tribunais

A crise entre Barcelona e Real Madrid caminha para um novo capítulo fora dos gramados, depois de definida a data em que Florentino Pérez, presidente do clube merengue, comparecerá à Justiça na capital espanhola, no âmbito do processo movido pelo Barcelona por causa de declarações que ele deu durante uma coletiva de imprensa em maio passado.

De acordocom o que noticiou o jornal "Marca", Florentino Pérez comparecerá a uma audiência de conciliação com o Barcelona no dia 25 de novembro, às 9h40, nos tribunais de Madri, num passo que representa uma nova etapa do conflito crescente entre os rivais.

Barcelona exige que Florentino se retrate

A audiência acontece no âmbito de um pedido apresentado pelo Barcelona contra Florentino Pérez por difamação, no qual o clube catalão exige que o presidente do Real Madrid se retrate de uma série de declarações que considera terem prejudicado a imagem e a reputação do clube.

O objetivo principal da audiência de conciliação será chegar a um acordo que ponha fim ao litígio, mas o Barcelona já definiu o passo que poderá adotar caso o presidente do Real Madrid não atenda às suas exigências.

Segundo a posição declarada do Barcelona, a ausência de Pérez na audiência, ou seu comparecimento sem se retratar das declarações em questão, poderá levar o clube a apresentar uma ação penal contra ele, transformando assim a crise de um confronto midiático entre os dois clubes em um litígio perante a Justiça.

Declarações que acenderam a crise

As raízes do caso remontam à coletiva de imprensa realizada por Florentino Pérez em 12 de maio passado, quando falou sobre o caso Negreira e dirigiu duras críticas ao Barcelona, afirmando que o que descreveu como corrupção no caso é "sistemático" e que representa "o maior escândalo da história".

O presidente do Real Madrid disse em suas declarações que o caso não pode ser esquecido, indicando que seu clube trabalha na preparação de um dossiê de 500 páginas para enviar à UEFA, além de afirmar que conversou com dirigentes da entidade sobre o documento.

Pérez também disse que o Real Madrid nem sempre é o time prejudicado pelas decisões, acrescentando que o Barcelona "sempre sai beneficiado", antes de ressaltar a necessidade de intervenção da UEFA no caso.

O presidente do Real Madrid fez ainda outra declaração que gerou ampla polêmica, ao afirmar que os sete títulos de liga conquistados pelo clube poderiam ter sido 14, alegando que sete títulos foram "roubados" de sua equipe.

Yuste responde e o caso caminha para o agravamento

As declarações de Pérez provocaram a ira da diretoria do Barcelona, que as considerou ofensivas ao clube e à sua reputação, levando Rafa Yuste, vice-presidente do Barcelona, a responder dias depois com declarações contundentes.

Yuste disse que Florentino Pérez "recorreu à calúnia para desestabilizar-nos", afirmando que as duas partes se encontrarão nos tribunais e ressaltando que o Barcelona não permitirá ofensas ao nome e ao escudo do clube.

Em junho passado, o Barcelona anunciou oficialmente o início dos procedimentos legais, esclarecendo que apresentou um pedido de realização de uma audiência de conciliação antes de mover uma ação penal contra Florentino Pérez por difamação, com base no artigo 205 do Código Penal espanhol.

O clube afirmou que o objetivo da medida é obrigar Pérez a se retratar de declarações específicas que o Barcelona considera falsas e ofensivas à sua imagem e reputação.

Com a marcação da audiência para 25 de novembro, Florentino Pérez tem agora um compromisso judicial decisivo, enquanto a principal questão que permanece é se o confronto terminará nos limites da audiência de conciliação ou se a divergência entre os dois gigantes do futebol espanhol passará de fato a uma ação penal.











