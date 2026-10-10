Ação lamentável em vez de golaço! Vinicius Jr. é expulso por conduta antidesportiva grave

Foi um contra-ataque de almanaque, tão bonito que até José Mourinho correu até o bolo de comemoração na bandeirinha de escanteio para abraçar seu coringa Vinicius Junior. Ele participou da construção de uma jogada de ataque por todo o campo no meio-campo e, por fim, marcou o 2 a 0 do Real Madrid contra o Villarreal após passe de Jude Bellingham (71').

Mas o que, após a má fase recente do brasileiro, com apenas um gol na temporada em andamento e depois um lugar no banco no primeiro jogo após a pausa para a data Fifa, soava como um pequeno conto de fadas, pouco depois se transformou em um pesadelo do ponto de vista de Vini Jr., Mourinho e do Real.

Porque, enquanto o Bernabéu e os jogadores de branco ainda comemoravam, o árbitro de campo Isidro Diaz conferiu o gol e o desenvolvimento da jogada no monitor à beira do gramado para então mostrar o cartão vermelho a Vinicius Junior.

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O que Vinicius Junior fez com Nathan Saliba no contra-ataque?

A explicação: no duelo de corrida no meio-campo, depois que o brasileiro tocou a bola para a esquerda para Bellingham, ele obteve a vantagem decisiva na disputa com Nathan Saliba, do Villarreal, ao puxar com força o canadense uma vez pelos cabelos. Saliba perdeu completamente o ritmo e, por isso, não conseguiu mais acompanhar Vini.

A única consequência lógica: anulação do gol do Real e vermelho por agressão ou conduta antidesportiva para o atacante. Ele reagiu de forma intensa à expulsão, primeiro totalmente incrédulo, depois com raiva. Antonio Rüdiger, com o apoio de Arda Güler, precisou conter o companheiro de equipe para que ele não fosse com tudo para cima do árbitro Diaz.

Apesar da inferioridade numérica, o Real sustentou a vantagem até a linha de chegada e não deixou o atual campeão Barcelona disparar ainda mais na tabela. Mesmo sem o artilheiro Raphinha, o Barça venceu o Getafe com gols de Anthony Gordon (2'), Gabriel Jesus (30') e Jules Kounde (73'). Com a pontuação máxima de 24 pontos, a equipe de Hansi Flick lidera LaLiga com cinco pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid (2 a 1 sobre o D. Alaves) e seis sobre o Real Madrid.

O nome do jogo para o Real e Mourinho foi o reforço Yan Diomande. O ex-jogador do Leipzig marcou seu primeiro gol pelos Merengues após assistência de Fede Valverde (63'). O marfinense de 19 anos havia ocupado o lugar de Vinicius no time titular de Mourinho.