Acabou a mamata! Após férias paradisíacas, Messi volta para os treinos no Barcelona

O craque argentino chegou à capital catalã na manhã deste sábado (03) e já está apto a começar os treinos

O final de temporada para Lionel Messi foi intenso, com o argentino enfim dando um passo à frente para assumir de vez o papel de líder em sua seleção, mas voltando a acumular fracassos pelo seu país. E depois da , nada melhor do que relaxar – e isso o craque do fez bastante!

Ao longo das últimas semanas, o camisa 10 compartilhou em suas redes sociais inúmeras fotos dos dias de folga em família, e com amigos, nas praias de Ibiza.

Mas os dias de descanso acabaram. Neste sábado (03), o argentino retornou para Barcelona e inclusive já estaria apto para treinar com os demais companheiros, dentre os quais Antoine Griezmann, principal contratação do Barça para a temporada que já vai começar.