Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-EUR-C1-BARCELONA-TRAININGAFP
Hussein Hamdy
Traduzido por

Acabou a crise? Alívio importante para Flick antes do teste contra o Atlético

H. Flick
E. Garcia
A. Christensen
Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
Alemanha
Espanha
Dinamarca

Recuperação antes do confronto pela liderança

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

Hansi Flick, técnico do Barcelona, recebeu notícias positivas sobre a possibilidade de recuperar Eric García e Andreas Christensen, antes do aguardado confronto contra o Atlético de Madrid, marcado para domingo, em meio ao sofrimento da equipe com diversas ausências por conta de lesões.

Segundo o jornal espanhol "As", Eric García e Andreas Christensen participaram, nesta sexta-feira, de parte dos treinos coletivos, o que abre caminho para a possibilidade de obterem o aval médico no domingo e entrarem na lista da equipe para a partida, caso não ocorra qualquer recaída, apesar da dificuldade de participarem da escalação titular.

Essas notícias surgem como um forte impulso para Flick, especialmente diante da carência que a equipe enfrenta no setor defensivo nas últimas semanas, por causa do grande número de lesões.

Eric García tem chances maiores de contribuir para ajudar a equipe, depois de se recuperar de uma lesão no músculo reto anterior, que o afastou dos gramados por apenas três semanas, enquanto Christensen ficou de fora por um mês e meio, devido a uma lesão no adutor.

Próximas partidas
ATM

ATM

La Liga

08 de nov. de 2026

BAR

BAR

Por outro lado, Jules Koundé ainda não estará disponível, devido à continuidade dos problemas em seu tornozelo esquerdo. Vale lembrar que as estimativas iniciais apontavam para uma ausência de uma semana, sem descartar sua presença no jogo do clássico, mas ele já ficou de fora por três semanas até agora.

Com base nisso, Flick será obrigado, ao menos no início, a contar com a mesma linha defensiva improvisada com a qual a equipe disputou suas partidas nas últimas semanas, com Bryan Gil na lateral direita, Pau Cubarsí e Gerard Martín na zaga central, e João Cancelo na lateral esquerda.

Flick manterá as opções de Eric García e Christensen no banco de reservas, prevendo utilizá-los diante do Atlético de Madrid, no confronto em que estará em jogo a liderança do Campeonato Espanhol.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google