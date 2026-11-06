Hansi Flick, técnico do Barcelona, recebeu notícias positivas sobre a possibilidade de recuperar Eric García e Andreas Christensen, antes do aguardado confronto contra o Atlético de Madrid, marcado para domingo, em meio ao sofrimento da equipe com diversas ausências por conta de lesões.

Segundo o jornal espanhol "As", Eric García e Andreas Christensen participaram, nesta sexta-feira, de parte dos treinos coletivos, o que abre caminho para a possibilidade de obterem o aval médico no domingo e entrarem na lista da equipe para a partida, caso não ocorra qualquer recaída, apesar da dificuldade de participarem da escalação titular.

Essas notícias surgem como um forte impulso para Flick, especialmente diante da carência que a equipe enfrenta no setor defensivo nas últimas semanas, por causa do grande número de lesões.

Eric García tem chances maiores de contribuir para ajudar a equipe, depois de se recuperar de uma lesão no músculo reto anterior, que o afastou dos gramados por apenas três semanas, enquanto Christensen ficou de fora por um mês e meio, devido a uma lesão no adutor.

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Por outro lado, Jules Koundé ainda não estará disponível, devido à continuidade dos problemas em seu tornozelo esquerdo. Vale lembrar que as estimativas iniciais apontavam para uma ausência de uma semana, sem descartar sua presença no jogo do clássico, mas ele já ficou de fora por três semanas até agora.

Com base nisso, Flick será obrigado, ao menos no início, a contar com a mesma linha defensiva improvisada com a qual a equipe disputou suas partidas nas últimas semanas, com Bryan Gil na lateral direita, Pau Cubarsí e Gerard Martín na zaga central, e João Cancelo na lateral esquerda.

Flick manterá as opções de Eric García e Christensen no banco de reservas, prevendo utilizá-los diante do Atlético de Madrid, no confronto em que estará em jogo a liderança do Campeonato Espanhol.