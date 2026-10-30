Prévia de Milan x Inter pela Serie A
Milan x Inter começa no sábado, 31 de outubro, às 15h45 EST e às 19h45 GMT.
A Itália para para mais um clássico de Milão
Atual campeã italiana, a Inter “visita” o Milan no sábado em mais uma edição do histórico Derby della Madonnina.
Milan sofre o primeiro revés sob o comando de Amorim
O Milan perdeu por 4 a 2 em casa para o Bologna na última partida, sua primeira derrota na temporada sob o comando do novo técnico Ruben Amorim. Após nove jogos, já está sete pontos atrás da campeã Inter, e um resultado ruim neste clássico não será tolerado pelos ultras do Milan. Outro sinal preocupante é a derrota por 3 a 0 da equipe de Amorim para o Bournemouth na Liga Europa, em 22 de outubro. O jovem Alphadjo Cisse marcou dois gols na derrota para o Bologna, chegando a quatro gols na Serie A nesta temporada aos 20 anos.
Inter lidera, mas por pouco
A Inter começou bem a defesa do título, com oito vitórias em nove jogos e nenhuma derrota, embora só lidere a tabela pelos gols marcados, à frente da Lazio. Mais recentemente, venceu o lanterna Venezia graças a dois gols contra no fim da partida. Longe de ser sua melhor atuação na temporada, mas foram mais três pontos conquistados. Se mantiver esse hábito, o terceiro título em quatro anos estará ao seu alcance.
Estatísticas e notícias sobre lesões
- Surpreendentemente, o Milan está invicto há sete confrontos oficiais contra a arquirrival Inter, incluindo duas vitórias consecutivas na Serie A sem sofrer gols.
- Fikayo Tomori se junta a Ruben Loftus-Cheek, Diego Moreira e Adrien Rabiot no departamento médico do Milan. A Inter segue sem o capitão Lautaro Martínez, que tem um problema na coxa.
Notícias e elencos das equipes
Prováveis escalações de Milan x Inter de Milão
Momento das equipes
Histórico do confronto
Confrontos
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|9
|8
|1
|0
|25
|10
|+15
|25
V
V
V
V
E
|2
|9
|8
|1
|0
|22
|7
|+15
|25
V
V
V
V
V
|3
|9
|6
|3
|0
|23
|8
|+15
|21
V
E
V
E
E
|4
|9
|6
|2
|1
|17
|8
|+9
|20
V
V
V
E
D
|5
|9
|5
|3
|1
|18
|11
|+7
|18
D
V
V
E
V
|6
|9
|5
|2
|2
|22
|14
|+8
|17
V
E
V
D
V
|7
|9
|4
|2
|3
|17
|11
|+6
|14
V
E
D
V
E
|8
|9
|4
|2
|3
|11
|10
|+1
|14
D
V
D
E
V
|9
|9
|4
|1
|4
|14
|14
|0
|13
D
V
V
V
E
|10
|9
|4
|1
|4
|8
|13
|-5
|13
D
D
D
E
V
|11
|9
|3
|2
|4
|12
|12
|0
|11
V
V
D
V
E
|12
|9
|3
|2
|4
|16
|17
|-1
|11
E
E
D
V
D
|13
|9
|3
|1
|5
|8
|13
|-5
|10
V
V
D
V
D
|14
|9
|3
|0
|6
|10
|19
|-9
|9
D
D
V
D
D
|15
|9
|2
|2
|5
|14
|22
|-8
|8
D
D
D
E
D
|16
|9
|2
|1
|6
|16
|22
|-6
|7
D
D
V
D
V
|17
|9
|1
|2
|6
|9
|18
|-9
|5
E
D
D
D
D
|18
|9
|1
|2
|6
|11
|21
|-10
|5
E
D
D
D
E
|19
|9
|1
|2
|6
|5
|15
|-10
|5
E
D
D
D
V
|20
|9
|1
|0
|8
|6
|19
|-13
|3
D
D
V
D
D