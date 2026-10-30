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Campeonato Italiano
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AC Milan x Inter pela Serie A: tudo o que você precisa saber

Milan x Inter de Milão
Milan
Inter de Milão
Campeonato Italiano
M. Thuram
A. Cisse
L. Martinez

Prévia completa do clássico entre Milan e Inter no icônico San Siro. Quem leva a melhor neste duelo da Serie A?

Prévia de Milan x Inter pela Serie A

crest
Campeonato Italiano - Rodada 10
San Siro

Milan x Inter começa no sábado, 31 de outubro, às 15h45 EST e às 19h45 GMT.

A Itália para para mais um clássico de Milão

Atual campeã italiana, a Inter “visita” o Milan no sábado em mais uma edição do histórico Derby della Madonnina.

Milan sofre o primeiro revés sob o comando de Amorim

O Milan perdeu por 4 a 2 em casa para o Bologna na última partida, sua primeira derrota na temporada sob o comando do novo técnico Ruben Amorim. Após nove jogos, já está sete pontos atrás da campeã Inter, e um resultado ruim neste clássico não será tolerado pelos ultras do Milan. Outro sinal preocupante é a derrota por 3 a 0 da equipe de Amorim para o Bournemouth na Liga Europa, em 22 de outubro. O jovem Alphadjo Cisse marcou dois gols na derrota para o Bologna, chegando a quatro gols na Serie A nesta temporada aos 20 anos.

AC Milan v Bologna FC - Serie A 2026/27Getty Images

Inter lidera, mas por pouco

A Inter começou bem a defesa do título, com oito vitórias em nove jogos e nenhuma derrota, embora só lidere a tabela pelos gols marcados, à frente da Lazio. Mais recentemente, venceu o lanterna Venezia graças a dois gols contra no fim da partida. Longe de ser sua melhor atuação na temporada, mas foram mais três pontos conquistados. Se mantiver esse hábito, o terceiro título em quatro anos estará ao seu alcance.

Venezia FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

Estatísticas e notícias sobre lesões

  • Surpreendentemente, o Milan está invicto há sete confrontos oficiais contra a arquirrival Inter, incluindo duas vitórias consecutivas na Serie A sem sofrer gols.
  • Fikayo Tomori se junta a Ruben Loftus-Cheek, Diego Moreira e Adrien Rabiot no departamento médico do Milan. A Inter segue sem o capitão Lautaro Martínez, que tem um problema na coxa.

Notícias e elencos das equipes

Prováveis escalações de Milan x Inter de Milão

4-2-3-1
Milan crest
Milan
MIL
Formação
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
3-5-2
M. MaignanM. MaignanK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicP. EstupinanP. EstupinanF. TomoriF. TomoriO. HutchinsonO. HutchinsonA. JashariA. JashariA. CisseA. CisseD. BartesaghiD. BartesaghiY. MusahY. MusahG. RamosG. RamosI. ProvedelI. ProvedelY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniC. AugustoC. AugustoP. ZielinskiP. ZielinskiP. SucicP. SucicA. StankovicA. StankovicF. DimarcoF. DimarcoA. DioufA. DioufA. BonnyA. BonnyM. ThuramM. Thuram
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
4-2-3-1
Milan

Time titular

Inter de Milão

Técnico

  • Rúben Amorim
  • C. Chivu

Momento das equipes

MIL

MIL - Sequência

SAL
V0-4
ATA
V3-2
BOU
D3-0
UDI
V0-2
BOL
D2-4
Gol marcado (sofrido)
11/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
INT

INT - Sequência

CLB
D3-4
BOL
V1-3
SHK
V1-0
FIO
V2-1
VEN
V0-2
Gol marcado (sofrido)
11/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Histórico do confronto

Confrontos

MilanEmpateInter de Milão
3
2
0
Amistosos de clubes
Milan badge
Milan
MIL
1
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
1
FJ
Campeonato Italiano
Milan badge
Milan
MIL
1
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
0
FJ
Campeonato Italiano
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
0
Milan badge
Milan
MIL
1
FJ
Copa da Itália
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
0
Milan badge
Milan
MIL
3
FJ
Copa da Itália
Milan badge
Milan
MIL
1
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
1
FJ
7Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Inter de MilãoInter de MilãoINT
98102510+1525
V
V
V
V
E
2
LazioLazioLAZ
9810227+1525
V
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
9630238+1521
V
E
V
E
E
4
ComoComoCOM
9621178+920
V
V
V
E
D
5
MilanMilanMIL
95311811+718
D
V
V
E
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
V
E
V
D
V
7
NapoliNapoliNAP
94231711+614
V
E
D
V
E
8
JuventusJuventusJUV
94231110+114
D
V
D
E
V
9
TorinoTorinoTOR
94141414013
D
V
V
V
E
10
CagliariCagliariCGL
9414813-513
D
D
D
E
V
11
BolognaBolognaBOL
93241212011
V
V
D
V
E
12
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
E
E
D
V
D
13
GenoaGenoaGEN
9315813-510
V
V
D
V
D
14
LecceLecceLEC
93061019-99
D
D
V
D
D
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
D
D
D
E
D
16
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
92161622-67
D
D
V
D
V
17
UdineseUdineseUDI
9126918-95
E
D
D
D
D
18
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
E
D
D
D
E
19
ParmaParmaPAR
9126515-105
E
D
D
D
V
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
D
D
V
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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