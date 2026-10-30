Prévia de Milan x Inter pela Serie A

Campeonato Italiano - Rodada 10 31 de out. de 2026 - 15:45 San Siro

Milan x Inter começa no sábado, 31 de outubro, às 15h45 EST e às 19h45 GMT.

A Itália para para mais um clássico de Milão

Atual campeã italiana, a Inter “visita” o Milan no sábado em mais uma edição do histórico Derby della Madonnina.

Milan sofre o primeiro revés sob o comando de Amorim

O Milan perdeu por 4 a 2 em casa para o Bologna na última partida, sua primeira derrota na temporada sob o comando do novo técnico Ruben Amorim. Após nove jogos, já está sete pontos atrás da campeã Inter, e um resultado ruim neste clássico não será tolerado pelos ultras do Milan. Outro sinal preocupante é a derrota por 3 a 0 da equipe de Amorim para o Bournemouth na Liga Europa, em 22 de outubro. O jovem Alphadjo Cisse marcou dois gols na derrota para o Bologna, chegando a quatro gols na Serie A nesta temporada aos 20 anos.

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Inter lidera, mas por pouco

A Inter começou bem a defesa do título, com oito vitórias em nove jogos e nenhuma derrota, embora só lidere a tabela pelos gols marcados, à frente da Lazio. Mais recentemente, venceu o lanterna Venezia graças a dois gols contra no fim da partida. Longe de ser sua melhor atuação na temporada, mas foram mais três pontos conquistados. Se mantiver esse hábito, o terceiro título em quatro anos estará ao seu alcance.

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Estatísticas e notícias sobre lesões

Surpreendentemente, o Milan está invicto há sete confrontos oficiais contra a arquirrival Inter, incluindo duas vitórias consecutivas na Serie A sem sofrer gols.

Fikayo Tomori se junta a Ruben Loftus-Cheek, Diego Moreira e Adrien Rabiot no departamento médico do Milan. A Inter segue sem o capitão Lautaro Martínez, que tem um problema na coxa.

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