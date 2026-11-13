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O AC Milan estaria acompanhando a situação de Virgil van Dijk no Liverpool, já que o experiente zagueiro se aproxima do fim de seu contrato atual. O jogador da seleção da Holanda pode se tornar um dos atletas sem contrato mais cobiçados do mercado caso não chegue a um acordo para renovar com o clube da Premier League.

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Milan acompanha impasse contratual em Anfield

O futuro de Van Dijk continua sendo assunto de destaque à medida que ele se aproxima do fim de seu período no Liverpool. Segundo informações da La Gazzetta dello Sport, o Milan tem interesse no ex-jogador do Southampton há muito tempo. O dono do Milan, Gerry Cardinale, e o conselheiro sênior Zlatan Ibrahimovic são considerados grandes admiradores da liderança e da qualidade técnica do defensor. A ligação entre os dois clubes é reforçada pela RedBird Capital Partners, de Cardinale, que detém uma participação minoritária na Fenway Sports Group, controladora do Liverpool.

Apesar desse interesse, uma possível ida ao San Siro depende de Van Dijk chegar sem custos de transferência. Diante da idade do jogador e do alto salário que ele recebe atualmente na Inglaterra, o gigante italiano só está disposto a fechar negócio se a transferência for gratuita.

Van Dijk fala sobre futuro incerto

O próprio jogador evitou revelar onde jogará na próxima temporada. Após um confronto recente da Premier League contra o Crystal Palace, Van Dijk falou sobre como encara a situação. “Vamos ver o que a temporada traz. Já vivi momentos incríveis até aqui. Se isso continuar, será assim. Se não, irei para outro lugar”, afirmou o capitão.

Embora o Milan ofereça a oportunidade de permanecer na elite do futebol europeu, o clube enfrenta forte concorrência de interessados de fora do continente. O jornal italiano admite que, se Van Dijk priorizar um último contrato lucrativo nesta fase da carreira, o Milan terá dificuldades para superar rivais com grande poder financeiro da Arábia Saudita e da Turquia, incluindo Fenerbahce e Galatasaray. No entanto, se o holandês quiser continuar competindo no mais alto nível possível, o San Siro pode ser o destino ideal, especialmente se o Milan garantir vaga na Champions League da próxima temporada.

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Liverpool se prepara para uma nova era na defesa

O Liverpool parece adotar uma postura cautelosa nas negociações com suas estrelas mais experientes, já que o clube, segundo relatos, quer evitar “outra situação como a de Mohamed Salah”. O atacante egípcio teve uma campanha brilhante em 2024/25, que lhe rendeu uma renovação contratual lucrativa, mas sua produção e seu desempenho caíram acentuadamente depois disso, levando o Liverpool a se desfazer dele no verão seguinte.

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Com Van Dijk já em uma fase avançada dos 30 anos, a sensação de transição aumenta pelo fato de que o defensor Joe Gomez, há muito tempo no clube, também se aproxima dos últimos meses de seu contrato atual. Como o setor defensivo precisa de sangue novo, o Liverpool já olha para o futuro, com uma opção de compra em seu acordo de empréstimo por Ronald Araujo e investe no desenvolvimento de vários jovens zagueiros promissores, incluindo o italiano Giovanni Leoni.

Entre a busca pelo G4 e os compromissos europeus

Em campo, o Milan ocupa atualmente a quarta posição da Serie A, com 24 pontos, cinco atrás da líder Lazio. Após a pausa para jogos de seleções em andamento, o Milan voltará a disputar partidas nacionais ao receber o Frosinone em 22 de novembro, antes de viajar para enfrentar o Olympiacos pela Liga Europa quatro dias depois, em 26 de novembro.