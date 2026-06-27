Abu Treika: Queremos enfrentar Messi... e há uma dúvida sobre um jogador egípcio

Mohamed Abu Treika, ex-jogador da seleção egípcia, elogiou o desempenho dos Faraós na Copa do Mundo de 2026, mas insistiu na necessidade de vencerem a Austrália para enfrentarem Lionel Messi e seus companheiros.

A seleção egípcia se classificou para a segunda fase da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história, após terminar a primeira fase em segundo lugar em seu grupo, que contava com Bélgica, Irã e Nova Zelândia.

A seleção egípcia encerrou a fase de grupos com um empate emocionante contra o Irã por 1 a 1, ficando em segundo lugar com 5 pontos, atrás da Bélgica apenas no saldo de gols.

A seleção egípcia enfrentará a Austrália na próxima sexta-feira nas oitavas de final e, caso vença, disputará as oitavas de final contra o vencedor do confronto entre Argentina e Cabo Verde.

Abu Treika disse, ao canal “BeIN Sports” após a partida: “Os jogadores precisam perceber que têm uma oportunidade histórica neste torneio. É verdade que já conquistamos um feito ao nos classificarmos para a segunda fase, mas queremos enfrentar Messi”.

E acrescentou: “Jogar contra a Argentina, campeã mundial, nas oitavas de final será a coroação dos esforços dos jogadores”.

Em outro contexto, Abu Treika pediu a Hossam Hassan, técnico dos Faraós, que aproveitasse os esforços de Haitham Hassan, jogador do Real Oviedo, da Espanha.

O ex-jogador disse: “Haitham Hassan não jogou nem um minuto durante toda a fase de grupos, e isso me deixa intrigado. Hossam Hassan precisa levá-lo em consideração, especialmente devido à lesão de Mohamed Salah”.

Ele acrescentou: “Devido às lesões nas fileiras da seleção, talvez precisemos mudar nossa forma de jogar, especialmente porque jogamos de maneiras diferentes nos amistosos contra as grandes seleções que enfrentamos”.

E continuou: “Acho que Hassan confia no potencial de todos os jogadores da convocação; por isso, está fazendo várias mudanças nas posições dos jogadores”.

Sobre a onda de lesões que atingiu a seleção egípcia, ele disse: “Os jogadores dos Faraós não estão acostumados a esse ritmo acelerado; com exceção de Salah, acredito que as três partidas da fase de grupos tenham desgastado fisicamente os jogadores”.