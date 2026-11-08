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Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
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Aboutrika critica atuação do Barcelona diante do Atlético de Madrid: defesa de rua, mas com sorte

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
M. Aboutreika
L. Yamal
Espanha
Egito

A lenda do futebol egípcio analisa o primeiro tempo no clássico do Metropolitano

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Mohamed Aboutrika, ex-astro do futebol egípcio e comentarista dos canais "beIN Sports", criticou a atuação defensiva do Barcelona durante o primeiro tempo do confronto contra o Atlético de Madrid, realizado no estádio Metropolitano pela décima segunda rodada do Campeonato Espanhol, cuja primeira metade terminou empatada em 1 a 1.

O Atlético de Madrid abriu o placar aos dez minutos com Giuliano Simeone, antes de Fermín López conseguir o empate para o Barcelona aos 45 minutos.

Aboutrika afirmou, durante sua análise na rede "beIN Sports", que a defesa do Barcelona teve uma apresentação péssima, destacando a facilidade com que os jogadores do Atlético de Madrid chegavam ao gol do goleiro Joan García, antes de comentar: "a defesa do Barcelona é de várzea".

E prosseguiu, em tom de brincadeira: "O Atlético de Madrid chega com facilidade ao gol de Joan García; se nós três (referindo-se aos seus colegas no estúdio) fôssemos ao campo, conseguiríamos chegar ao gol do Barcelona".

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O ex-astro do Al Ahly acrescentou que o Atlético de Madrid conseguiu criar diversas chances durante o primeiro tempo, mas não as aproveitou da forma devida, enquanto o Barcelona conseguiu voltar ao placar com uma única oportunidade, depois que Fermín López marcou o gol de empate antes do fim do primeiro tempo.

Aboutrika explicou que o Barcelona teve sorte com o empate no primeiro tempo, ressaltando que o gol de Fermín López pode dar ao Barça um impulso importante no segundo tempo e ajudá-lo a voltar ao clima do jogo, especialmente depois de a equipe catalã ter sofrido diante da pressão ofensiva dos donos da casa.

Aboutrika encerrou sua avaliação do primeiro tempo reforçando a ausência ofensiva do Barcelona, com exceção das movimentações de Lamine Yamal, dizendo que não viu a equipe catalã apresentar um desempenho ofensivo convincente e que não houve presença clara além da de Yamal, enquanto a equipe teve uma apresentação ruim no aspecto defensivo.

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