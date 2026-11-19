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Após derrota para o Cruzeiro, treinador reconheceu vantagem do rival e indicou que pode priorizar o que considera melhor para o clube na reta final da temporada

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Abel Ferreira manteve ao longo da temporada o discurso de que o Palmeiras brigaria por todos os títulos em disputa, sem priorizar uma competição em detrimento de outra. Depois da derrota de virada para o Cruzeiro, no Mineirão, pela 35ª rodada do Brasileirão, porém, o treinador português adotou um tom diferente e praticamente descartou a possibilidade de reação alviverde na disputa pelo campeonato.

Com o Flamengo seis pontos à frente, Abel reconheceu a vantagem rubro-negra e afirmou que o título está "entregue", apesar de a conquista ainda não estar matematicamente confirmada.

"Não, este título está entregue. Por isso, agora vamos fazer aquilo que for melhor para o Palmeiras", declarou o técnico.

Abel também parabenizou o Flamengo pela campanha e avaliou que o Palmeiras enfrentou dificuldades ao longo do Brasileirão, incluindo problemas com desfalques e a falta de opções em momentos importantes. Na visão do português, diferentes fatores acabaram interferindo na disputa pela competição.

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"Acho que não é fácil, foi um ano muito difícil em vários níveis, sobretudo no Brasileirão. É uma competição onde há vários fatores que podem influenciar a isonomia do campeonato, como foi hoje. O Palmeiras não tinha o elenco todo para jogar ou ter mais opções. Mas dar os parabéns, acho que a equipe do Flamengo foi forte, eficaz, não ter tantos contratempos como tivemos", afirmou.

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O próximo compromisso do Verdão será justamente contra o líder. Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado (21), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 36ª rodada. Para manter viva a possibilidade de título, a equipe paulista precisa vencer o confronto direto. Qualquer outro resultado garante matematicamente o troféu ao Rubro-Negro.

Questionado sobre a possibilidade de poupar jogadores diante do calendário apertado, Abel não descartou tomar decisões pensando no planejamento do clube. O treinador ressaltou que suas escolhas sempre terão como prioridade os interesses do Palmeiras, especialmente em uma reta final que reserva decisões importantes.

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"Acho que estou há tempo suficiente no Palmeiras para a torcida entender que tudo faço é para o bem do Palmeiras. Portanto, qualquer que seja minha decisão será sempre a pensar no que é o melhor para o Palmeiras", explicou.

A preocupação tem relação direta com a sequência de compromissos. Três dias depois de enfrentar o Flamengo, o Palmeiras visita a Chapecoense pelo Brasileirão. Na sequência, terá apenas mais três dias de preparação antes da final da Libertadores, contra o Estudiantes, em Montevidéu, no Uruguai, marcada para o sábado seguinte. A equipe ainda disputa a decisão da Copa do Brasil, no dia 6 de dezembro.

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Abel criticou o intervalo reduzido entre as partidas e demonstrou preocupação com o desgaste dos atletas, especialmente diante da possibilidade de o clube disputar três finais em um curto espaço de tempo.

"Não sei se a responsabilidade é do meu clube, de quem organiza as competições, mas temos só três dias para preparar a final da Libertadores e depois outra final para disputar e com possibilidade de dois dias depois jogar do outro lado do mundo", disse.

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O treinador voltou a destacar a dificuldade de conciliar o calendário brasileiro com as decisões continentais e lembrou que o Palmeiras representa o país na competição. Caso conquiste a Libertadores, o clube também terá pela frente a disputa do Intercontinental, no Qatar, com início previsto para 9 de dezembro, apenas três dias depois da final da Copa do Brasil.

"O futebol brasileiro neste momento é representado pelo Palmeiras, e não estou a dizer que a culpa é de quem organiza, de quem compete ou do nosso clube, o que estou a dizer é que temos o jogo do Flamengo, dias depois a Chapecoense e apenas três dias para preparar uma grande final", completou.

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A sequência de desfalques também pesou na preparação para o duelo contra o Cruzeiro. Durante a Data Fifa, o Palmeiras perdeu seis jogadores convocados e chegou a negociar com as seleções para tentar antecipar o retorno dos atletas. Apenas o Uruguai liberou Piquerez antes do previsto, mas o lateral acabou sofrendo uma lesão.

Jhon Arias, Flaco López e Giay conseguiram chegar a Belo Horizonte na madrugada de quarta-feira, em voos fretados organizados pelo clube, mas começaram a partida no banco de reservas. Gustavo Gómez e Maurício, convocados pelo Paraguai, não retornaram a tempo de enfrentar a equipe mineira.

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Para o confronto com o Flamengo, Abel terá o retorno de Gómez, que estará novamente à disposição. Por outro lado, Barboza cumprirá suspensão, enquanto Murilo segue em recuperação de uma lesão na coxa. Paulinho, com inflamações persistentes na panturrilha, e Jefté, afastado preventivamente por uma questão de doping, também continuam fora.