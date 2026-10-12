Abel explica pênalti perdido por Paulinho no Palmeiras: "Não devia ter batido"

O Palmeiras venceu o Corinthians por 4 a 1 neste domingo (11), no Nubank Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da goleada no Dérbi, um dos momentos da partida foi o pênalti desperdiçado por Paulinho, que entrou no segundo tempo e teve a chance de ampliar o placar. Após o clássico, o técnico Abel Ferreira comentou a decisão de deixar o atacante cobrar a penalidade e explicou o contexto da situação.

Paulinho começou a partida no banco de reservas e entrou aos 33 minutos do segundo tempo, no lugar de Ramón Sosa. Pouco depois de entrar em campo, o camisa 10 sofreu o pênalti em uma jogada com Raniele e Matheuzinho. O próprio atacante assumiu a cobrança, mas bateu fraco e parou na defesa do goleiro Hugo Souza. Na entrevista coletiva após o jogo, Abel afirmou que o jogador não deveria ter sido o responsável pela batida naquele momento, especialmente por ainda estar retomando o ritmo de jogo, mas ressaltou que o atleta não deve ter medo de se lesionar.

"Não vou mentir que se o jogo não estivesse com o placar tão elástico, ele sequer entraria. Se fosse por questão de justiça, quem deveria ter entrado era o Felipe [Anderson], mas felizmente o resultado elástico... Ele está treinando conosco há muito tempo. Ele sabe que a cobrança que as pessoas têm nele, ele sabe isso tudo. Tenho certeza absoluta que na cabeça dele está o medo de se lesionar. E se ele se lesionar? Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Quem joga no Palmeiras, no limite, quem treina no máximo, está mais próximo de se lesionar. Ele não tem que ter medo. Se ele se lesionar, outro vai jogar no lugar dele", disse.

O treinador também explicou que a escolha partiu dos próprios companheiros de equipe, que quiseram dar a Paulinho a oportunidade de marcar. Apesar do erro do atacante na cobrança, Abel parabenizou a atitude do elenco.

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"Agora, temos que dar esse tempo. Ganhou 15, 20 minutos, o jogo que vai ditar se vai jogar ou não. Se me perguntam a mim, como treinador, se eu acho justo que ele deveria ter batido o pênalti, conhecendo os meus princípios e valores? Não era, ainda. Agora, eu tenho um grupo de colegas do c** que se juntaram e disseram: 'Ele merece bater, deixa ele bater'. Se calhar um ou outro ficou chateado porque queria bater. Eles fizeram uma reunião de condomínio e decidiram. Não foi o treinador, foram eles. Eu tenho um grupo de homens, companheiros do 'caneco'. Se fosse outro grupo, não o deixariam bater",completou.

Contratado pelo Palmeiras no início de 2025 para ser um dos principais nomes do elenco, Paulinho ainda não conseguiu ter sequência por causa dos problemas físicos. Em 2026, o atacante voltou a jogar em maio, após se recuperar de uma lesão na tíbia da perna direita que exigiu duas cirurgias e o afastou por cerca de dez meses. Depois, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, em julho, e teve problemas musculares na coxa direita e no tendão do músculo adutor longo da mesma perna, em agosto. Na temporada, soma dez jogos e dois gols.

Agora, o Palmeiras volta suas atenções para a Copa Libertadores. A equipe enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira (14), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da competição continental. O confronto será o primeiro de dois encontros que definirão um dos finalistas do torneio.