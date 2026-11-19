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Abdellah Ouazane, jogador do Ajax de 17 anos, ganhou destaque ao marcar o gol da vitória da seleção marroquina sobre o Níger (1 a 0), na terça-feira, em Rabat.

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O gol saiu em sua primeira partida como titular pela seleção marroquina. Com isso, ele se tornou o artilheiro mais jovem da história da seleção, aos 17 anos e 306 dias, e ajudou o país a se classificar para a Copa Africana de Nações de 2027.

Ouazane marcou após uma bela tabela com Brahim Díaz, confirmando as grandes expectativas que o cercam no Marrocos. No ano passado, ele foi eleito o melhor jogador da Copa Africana de Nações Sub-17, antes de ser convocado para a seleção principal em setembro, tornando-se o segundo jogador marroquino mais jovem a receber essa honra.

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Ouazane esteve perto de se transferir para o Real Madrid no verão passado, mas o negócio emperrou por causa de um problema detectado nos exames médicos, cuja natureza o clube espanhol não revelou.

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O Ajax, por sua vez, realizou exames adicionais que não apontaram nenhum problema e decidiu manter o jogador, que entrou em sua base aos sete anos.

Embora inicialmente não fosse considerado um dos maiores talentos da base do Ajax, Ouazane conseguiu chegar rapidamente ao time principal, aproveitando algumas lesões, e apresentou atuações de destaque, mesmo sem se firmar entre os titulares.

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Ouazane chamou a atenção com um gol marcado contra o Heerenveen, em agosto, na partida que terminou empatada por 2 a 2.

Com 1,84 m de altura, o jogador atua bem em várias posições, seja na meia ofensiva ou na ponta esquerda, onde ganhou mais oportunidades depois da transferência de Mika Godts para o Paris Saint-Germain.

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Ouazane marcou 3 gols e deu 5 assistências em 20 jogos pelo Ajax em todas as competições desde o início da temporada.

Ele também tem boa capacidade nos duelos individuais e sabe usar os dois pés, além de ter boa aceleração e capacidade de reter a bola.

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Ainda assim, Ouazane precisa aprimorar sua capacidade de finalização e reduzir alguns movimentos excessivos, segundo avaliações de especialistas em futebol holandês, conforme noticiou a "RMC", emissora francesa.

Na seleção, Ouazane pode futuramente disputar com Abdessamad Ezzalzouli a posição de ponta esquerda, diante das várias opções à disposição do técnico Mohamed Ouahbi e da dificuldade de garantir uma vaga de titular em um elenco com muitos jogadores experientes.

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Ouazane tem contrato com o Ajax até 2028, mas a possibilidade de sua saída no próximo verão continua em aberto, principalmente se ele receber uma proposta vultosa da Inglaterra e brilhar com a seleção do Marrocos.

Mesmo assim, alguns observadores acreditam que permanecer mais uma temporada no Ajax seria melhor para que ele siga evoluindo e ganhe experiência, segundo a emissora francesa.