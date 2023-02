ABC x Sampaio Corrêa ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (15), pela terceira rodada da Lampions League; veja como acompanhar na TV e na internet

ABC e Sampaio Corrêa se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), em Natal, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, pelo serviço de assinatura das TVs fechadas, e do OneFootball, na internet.

Pelo Grupo B da Lampions League, o ABC vai em busca da sua segunda vitória após vencer o Fortaleza, por 2 a 0, na segunda rodada. A equipe contará com três desfalques para o duelo por conta de lesão.

Já o Sampaio Corrêa tem a mesma situação do ABC: uma vitória e uma derrota no torneio. Para o confronto, o treinador Felipe Conceição terá o desfalque de Pimentinha, um dos artilheiros da equipe.

Prováveis escalações

Escalação provável do ABC: Simão; Alemão, Richardson, Afonso, Márcio Azevedo; Daniel, Jean Patrick, Matheus Anjos (Gustavo Hebling); Fábio Lima, Maycon Douglas e Felipe Garcia.

Escalação provável do Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Matheus Ludke, Allan Godói, Joécio, Vitinho; Emerson, Maurício (Eloir), Rafael Vila; Nádson, Rafael Furtado e Matheus Martins.

Desfalques

ABC

Walfrido, Allan Dias e Wellington Reis, machucados, são desfalques certos.

Sampaio Corrêa

Vinícius Alves e Pimentinha, lesionados, estão fora.

Quando é?