A vitória no clássico não basta: Mourinho entra nos seis dias mais difíceis com o Real Madrid

O Real Madrid, comandado por seu técnico português José Mourinho, continua a enfrentar grandes desafios no futuro, depois de reduzir a diferença para o Barcelona, líder de LaLiga, a três pontos.

O Real Madrid havia vencido o clássico diante do Barcelona por 2 a 1, no estádio Camp Nou, no último domingo, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

O jornal "Mundo Deportivo" informou que esta semana, que antecede o último período de paralisação para jogos de seleções deste ano, terá três partidas fora de casa do clube merengue (Racing Santander, AEK Atenas e Valencia) em apenas seis dias.

A viagem começa em Santander no próximo domingo, às 16h15, segue em Atenas na quarta-feira, dia 4 de novembro, às 18h45, e se encerra em Mestalla no sábado, dia 7 de novembro, às 21h.

Esse calendário foi descrito por José Mourinho como injusto há semanas, pois ele acredita que, no mínimo, teria sido possível marcar a partida contra o Valencia para domingo, o que daria ao Real Madrid um dia extra de descanso.

O jornal catalão acrescentou que o treinador português tem um argumento válido, mas ignora o fato de que foi o próprio clube que pediu à associação do Campeonato Espanhol (LaLiga) para marcar sua partida fora de casa nesta décima segunda rodada do torneio, movido pelos interesses comerciais de sediar uma partida da liga de futebol americano (NFL) em seu estádio.

Ainda assim, o desafio que o Real Madrid enfrenta é dar continuidade à sua sequência de cinco partidas sem derrota, a melhor nesta temporada, que os levou a uma boa posição na Liga dos Campeões da Europa (quarto lugar com os nove pontos possíveis) e a não recuar ainda mais no Campeonato Espanhol.

Na verdade, de agora até o fim do ano, o clube merengue tem a maioria das próximas partidas nas quais é considerado o favorito para vencer, com exceção do último jogo europeu deste ano, que será contra o Arsenal, campeão da Premier League inglesa, em Londres no dia 9 de dezembro.



