"A vitória não o deixou feliz": Zidane eleva o tom e revela sua tristeza: "Vou ficar olhando para o teto"

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Apesar da vitória da seleção da França sobre a Turquia pelo placar de 2 a 1, Zinedine Zidane, treinador dos Bleus, não escondeu sua insatisfação com o desempenho de sua equipe, especialmente durante o primeiro tempo, que foi marcado por uma queda na pressão sobre o adversário e dificuldade em recuperar a bola, o que o levou a fazer observações duras aos jogadores durante o intervalo.

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O zagueiro Jérémy Jacquet, que teve dificuldades durante a partida realizada em Bordeaux, revelou detalhes da conversa de Zidane com os jogadores dentro do vestiário, explicando que o treinador não recorreu a gritos, mas elevou a voz para enfatizar a necessidade de melhorar o desempenho defensivo.

Disse Jacquet: "O treinador nos disse, no intervalo, que achava que não tínhamos sido decisivos o suficiente na recuperação da bola, e conseguimos corrigir isso durante o segundo tempo. Ele não gritou, mas elevou a voz para falar sobre os aspectos que precisavam ser melhorados no processo de recuperação da bola, e achou que estávamos retendo-a mais do que o necessário. Ele queria que a partida ficasse mais rápida e dinâmica".

Zidane aponta os motivos de sua irritação

Zidane confirmou, em declarações à rádio "TF1", que a classificação era o objetivo principal da partida, e talvez também encerrar o grupo na liderança, mas ele não ficou satisfeito com o nível apresentado por seus jogadores, especialmente no que diz respeito à pressão sobre o adversário durante o primeiro tempo.

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Disse o treinador francês: "Nosso objetivo é a classificação, e talvez também terminar o grupo em primeiro lugar, mas sentimos certa frustração quanto à qualidade do desempenho, especialmente no que se refere à pressão durante o primeiro tempo. Quando não vemos algumas coisas que esperamos dentro de campo, sentimos decepção".

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E acrescentou: "A pressão foi o problema principal, pois permitimos que surgissem falhas em nosso desempenho e não a executamos da forma exigida. Corrigimos isso no intervalo, e nosso nível melhorou depois disso, mas estes são aspectos que ainda precisamos desenvolver. Não fiquei feliz, e os jogadores também não, mas conseguimos corrigir algumas coisas".

Em contrapartida, Zidane elogiou a melhora que a equipe demonstrou no nível defensivo, afirmando que a responsabilidade de evitar sofrer gols não recai apenas sobre os zagueiros, mas exige o comprometimento de todos os jogadores em se movimentar e pressionar de forma coletiva.

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Zidane se prepara para três meses de análise

O confronto com a Turquia representou a última etapa da França na fase de grupos da Liga das Nações da Europa, além de encerrar os primeiros 5 jogos de Zidane à frente da comissão técnica da seleção, que registraram a vitória em 3 confrontos entre setembro e outubro, antes da derrota para a Itália por 3 a 1 na quinta-feira, e depois a vitória sobre a Turquia.

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A seleção francesa não disputará um novo jogo internacional antes de março próximo, data dos confrontos de ida e volta das quartas de final do torneio, o que levou Zidane a comentar em tom de brincadeira sobre a extensão do período de espera, dizendo: "Agora os jogadores voltarão para seus clubes, e continuarão jogando a cada 3 dias. Não nos encontraremos novamente até março, então vou passar algum tempo encarando o teto até lá".

Mas o treinador francês sabe que o período longe da seleção exige um trabalho intenso de preparação para a próxima etapa, especialmente porque o tempo disponível antes dos confrontos das quartas de final será limitado.

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Disse Zidane: "Será complicado, e por isso precisamos nos concentrar nos fundamentos. Teremos apenas três dias para nos prepararmos para os jogos de ida e volta, e esse é um tempo muito curto. Vou me esforçar muito durante os próximos três meses para analisar bem as coisas e alcançar o máximo de eficiência na execução daquilo que planejamos".