A visita "secreta" de Flick a Mourinho em Madri

A história entre Hansi Flick e José Mourinho não começou com a aproximação de um novo confronto em clima de clássico, mas tem suas raízes em anos passados, quando o treinador alemão trabalhava como auxiliar de Joachim Löw na seleção da Alemanha e visitou a capital espanhola, Madri, onde se encontrou com o técnico português em uma ocasião que lhe deixou uma impressão positiva da qual ainda se lembra até hoje.

Antes do aguardado confronto, Flick revelou detalhes de seu encontro anterior com Mourinho, reafirmando sua grande admiração por ele e destacando que muitos jogadores alemães que trabalharam com o treinador português falaram dele com admiração, conforme noticiou o jornal espanhol "Mundo Deportivo".

O treinador do Barcelona afirmou durante a entrevista coletiva que antecedeu a partida do clássico: "Eu o visitei, e todos os jogadores alemães que o encontraram o elogiaram muito. Ele é um colega excelente e um companheiro especial, e nutro por ele um grande respeito".

Essa visita remonta à temporada 2011-2012, quando Mourinho comandava o Real Madrid, que tinha em suas fileiras, na época, dois dos mais destacados jogadores da seleção alemã: Mesut Özil e Sami Khedira.

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Durante aquele período, Löw visitou a capital espanhola mais de uma vez, no âmbito de seu acompanhamento dos jogadores da seleção alemã que atuavam no exterior, além de observar o nível de alguns dos principais astros do futebol europeu.

No final de 2011, Löw assistiu ao clássico que reuniu Real Madrid e Barcelona no estádio Santiago Bernabéu, que terminou com a vitória da equipe catalã por 3 a 1.

Alguns meses depois, o treinador alemão voltou a Madri, mas desta vez na companhia de seu auxiliar Hansi Flick, para acompanhar a partida do Olympique Lyonnais e aproveitar a oportunidade de se encontrar com Mourinho e conversar com ele sobre a evolução de Özil e Khedira nas fileiras do time merengue.

Após a partida, que viu o Real Madrid eliminar a equipe francesa nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, Löw falou sobre suas impressões a respeito dos jogadores alemães, destacando que a transferência de ambos para o clube espanhol representou um passo importante em suas carreiras.

Löw afirmou: "Estávamos em Madri, assistimos à partida do Olympique Lyonnais e conversamos com Mourinho, que demonstrou grande admiração por Özil e Khedira. Ambos deram um grande passo ao se transferirem para o Real Madrid, e foi um passo acertado para eles".

O treinador alemão acrescentou, elogiando as qualidades de Özil: "Ele sempre foi um jogador habilidoso com a bola, e agora também demonstra uma evolução notável em suas movimentações sem a bola".

A visita não foi apenas uma ocasião para encontrar Mourinho ou verificar a situação dos jogadores da seleção alemã, mas também fez parte dos preparativos da Alemanha para os compromissos internacionais que se aproximavam, em primeiro lugar a Eurocopa de 2012, que estava a poucos meses de distância daquele período.

De acordo com o que relataram os meios de comunicação locais na época, essas viagens permitiram à comissão técnica alemã a oportunidade de acompanhar seus jogadores de perto, além de estudar o desempenho de alguns dos possíveis adversários e conhecer os diferentes estilos de jogo adotados pelos grandes clubes europeus.

Para Flick, aquelas experiências representaram uma oportunidade de adquirir mais conhecimento técnico e tático, especialmente diante dos desafios enfrentados pela seleção alemã contra equipes que preferiam recuar às zonas defensivas e apostar nos contra-ataques.

Nesse sentido, Flick afirmou na época: "Nestes dias, a maioria dos adversários recorre à defesa e à espera dos contra-ataques, o que significa que precisamos encontrar novas soluções".

A seleção alemã havia sido eliminada nas semifinais da Copa do Mundo de 2010 diante da Espanha, antes de renovar suas esperanças de disputar títulos durante a Eurocopa de 2012, mas voltou a esbarrar na seleção italiana, que a eliminou nas semifinais depois que Mario Balotelli marcou os dois gols da vitória.

O momento esperado veio em 2014, quando a seleção alemã conquistou o título da Copa do Mundo no Brasil, após vencer a Argentina por um gol a zero na partida final, conquistando o quarto título mundial de sua história.

Entre essas passagens, a visita a Madri permaneceu uma das lembranças que Flick evoca de forma positiva ao falar de Mourinho, que goza de seu respeito apesar da diferença de suas trajetórias como treinadores e da diversidade das experiências vividas por cada um ao longo dos anos seguintes.

Já dentro de campo, os treinadores só se enfrentaram em uma ocasião anterior, em dezembro de 2019, quando Flick comandava o Bayern de Munique, enquanto Mourinho dirigia o inglês Tottenham. A partida, realizada na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, terminou com a vitória da equipe alemã por 3 a 1, em um confronto que deu a Flick a vantagem sobre seu colega português.

E agora, após anos daquele encontro, a história se renova com a aproximação de um novo confronto entre os treinadores, mas desta vez em clima de clássico, em que a importância da partida ultrapassa a mera disputa por pontos e se transforma em um novo teste para os treinadores que compartilham lembranças antigas e respeito mútuo.

Entre a visita a Madri, que remonta a mais de uma década, e o confronto que os reuniu na Liga dos Campeões da Europa, Flick e Mourinho se preparam para escrever um novo capítulo de sua história, em um encontro no qual as torcidas aguardam as ideias táticas que cada um apresentará, em meio a um clima que só reconhece os pequenos detalhes e a capacidade de decidir os grandes confrontos.



