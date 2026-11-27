Compartilhar Siga GOAL no Google

O português Bernardo Silva vive uma transformação marcante no Real Madrid. Ele começou a temporada sem a forma física ideal e com dificuldade para garantir um lugar entre os titulares do técnico José Mourinho, mas aos poucos se tornou uma das peças importantes na sequência de vitórias que o time vem acumulando nos últimos tempos.

Publicidade

Mourinho havia feito uma crítica direta a Bernardo durante a pré-temporada, mais precisamente no início de agosto, após o amistoso contra o Ferencváros, em Budapeste.

Na ocasião, o treinador português declarou: "Bernardo é um jogador muito importante para nós, mas o coitado é daqueles que gostam de não fazer nada nas férias. Do ponto de vista mental, é bom para ele não fazer nada no tempo livre, mas ele voltou com a condição física baixa e precisa melhorar".

Apesar da franqueza da crítica de Mourinho, as declarações também evidenciaram a boa relação entre ele e o jogador, até porque o treinador foi um dos principais fatores que levaram Silva a escolher o Real Madrid após o fim de seu contrato com o Manchester City.

Mourinho definiu o destino de Bernardo Silva

A transferência de Bernardo Silva despertou o interesse de vários clubes, entre eles Barcelona e Atlético de Madrid, depois que o jogador ficou disponível com a saída do Manchester City.

Publicidade Publicidade

Os dois clubes espanhóis pareciam perto de fechar com o português, mas Bernardo interrompeu tudo assim que soube da proposta do Real Madrid, que contava com o apoio de Mourinho, e optou por se mudar para a capital espanhola.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

No entanto, as dúvidas surgidas na pré-temporada continuaram no início da temporada oficial, já que Bernardo Silva, uma das peças fundamentais na melhor era do Manchester City, não conseguiu se firmar rapidamente no time do Real Madrid.

De início, Mourinho apostou em uma dupla de meio-campo mais forte fisicamente, com Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni como as opções titulares na maioria das partidas, o que deixava indefinido o espaço de Bernardo Silva na escalação.

Publicidade

A chance em Roma mudou tudo

Bernardo Silva esperou pacientemente por sua oportunidade, que chegou na capital italiana, Roma, quando Mourinho lhe deu 20 minutos para ajudar na primeira grande virada do Real Madrid na Champions League nesta temporada.

Naquele jogo, Mourinho decidiu juntar Bernardo Silva e Arda Güler no meio-campo e recuar Valverde para a lateral, abrindo espaço para os jogadores com mais capacidade de criação.

Publicidade

O plano deu certo, e o Real Madrid transformou a desvantagem de 3 a 1 em uma vitória por 4 a 3. Mesmo assim, Mourinho ainda não estava convencido de que valia a pena apostar em uma dupla de meio-campo tão voltada para a criação e sem a força física necessária. Na entrevista coletiva no Estádio Olímpico, ele afirmou: "Se eu tivesse começado com Arda e Bernardo, a Roma teria marcado cinco gols em nós".

Essa partida foi disputada em 14 de outubro, e apenas uma semana depois Bernardo foi titular contra o Leipzig, jogo em que também marcou seu único gol pelo Real Madrid até agora nesta temporada.

Publicidade

Mas o verdadeiro teste veio em 21 de outubro, quando Bernardo e Arda Güler começaram como titulares contra o Barcelona, no Camp Nou, e o Real Madrid venceu, recuperando parte do terreno que havia perdido na briga pelo título do campeonato.

Nesse jogo, Bernardo voltou a se destacar como o pulmão tranquilo do Real Madrid, em uma função que vai além de simplesmente participar da construção das jogadas.

Publicidade

Bernardo, mais do que um armador

Bernardo não se limita a jogar e ditar o ritmo: ele também se destaca pela grande capacidade de correr e se movimentar sem parar, recuperando aos poucos aquele motor que não estava em plena forma no início da temporada, segundo reportagem do jornal "Marca", da Espanha.

Além de dar ao time mais organização e clareza na saída de bola, a combinação de Bernardo, Arda e Valverde criou uma nova estrutura no meio-campo do Real Madrid.

Publicidade

Com Mourinho utilizando o capitão da equipe como falso lateral, tornou-se comum ver os meio-campistas do Real Madrid aparecendo em zonas inesperadas para os adversários.

Essa movimentação constante dá ao time um importante fator surpresa, pois obriga o adversário a lidar com várias movimentações no meio-campo, o que abre mais espaços para os atacantes explorarem suas qualidades e chegarem ao gol.