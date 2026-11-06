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FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP
Hussein Hamdy
Traduzido por

A vingança contra Simeone: Flick desafia seu rival mais incômodo

D. Simeone
H. Flick
Atlético de Madrid x Barcelona
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Tornou-se Diego Simeone o técnico que mais enfrentou Hansi Flickdesde o início de sua carreira como treinador, mas o grande número de confrontos entre eles não concedeu ao técnico alemão uma vantagem absoluta.

Isso aconteceu depois que o treinador do Atlético de Madrid conseguiu desferir dois golpes dolorosos no Barcelona ao longo da última temporada, eliminando-o das competições da Copa do Rei da Espanha e da Liga dos Campeões da Europa, deixando uma ferida que ainda não cicatrizou no técnico da equipe catalã.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", Flick enfrentou Simeone em 12 partidas desde o início de sua carreira como treinador, seja durante sua passagem pelo Bayern de Munique ou em sua etapa atual no Barcelona.

E apesar de o técnico alemão levar vantagem no número de vitórias, o treinador do Atlético de Madrid conseguiu conquistar dois triunfos de enorme importância, após privar a equipe catalã de dar continuidade à sua trajetória em duas grandes competições na última temporada.

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08 de nov. de 2026

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O começo dos confrontos entre os treinadores remonta a seis anos atrás, mais precisamente ao dia 21 de outubro de 2020, quando se enfrentaram pela primeira vez na rodada de abertura da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.

O estádio Allianz Arena recebeu aquela partida que testemunhou uma superioridade arrasadora do Bayern de Munique, depois que a equipe alemã, comandada por Flick, atropelou o Atlético de Madrid pelo placar de 4 a 0, no início de uma série de confrontos que mais tarde se tornou um encontro recorrente entre os treinadores.

E desde aquele jogo, o embate entre as duas partes se renovou em diversas ocasiões, e a grande maioria delas aconteceu durante a passagem de Flick pelo comando técnico do Barcelona, já que 10 das 12 partidas entre eles foram disputadas no período em que o técnico alemão esteve à frente da comissão técnica da equipe catalã.

E durante esses dez confrontos, Flick conquistou 6 vitórias, contra um empate e 3 derrotas diante do Atlético de Madrid comandado por Simeone.

E esses números refletem uma vantagem clara do técnico alemão no quesito resultados, mas não revelam, por si só, o tamanho do sofrimento causado por seu rival argentino, especialmente nos confrontos que não admitem divisão por dois.

Duas derrotas em específico se destacam para explicar o motivo da continuidade desse fantasma, já que a primeira veio na ida da semifinal da Copa do Rei da Espanha, quando o Atlético de Madrid infligiu ao Barcelona uma pesada derrota pelo placar de 4 a 0, que praticamente o colocou à beira da eliminação da competição.

E aquele não foi o único golpe sofrido por Flick, depois que a superioridade madridista se renovou na Liga dos Campeões da Europa, quando o Atlético de Madrid venceu por 2 a 0 na ida das quartas de final, na partida disputada no estádio Spotify Camp Nou.

Esse resultado colocou o Barcelona diante de uma missão difícil no jogo de volta no estádio Metropolitano, onde precisava reverter a diferença de dois gols, mas fracassou em conseguir a virada, dando adeus à competição diante de seu rival madridista.

Os gols estão sempre presentes

E o diferencial dos confrontos entre Flick e Simeone não se limita aos seus resultados e à sua importância na definição do destino das competições, mas se estende também à própria natureza das partidas, que em nenhuma ocasião conheceram o empate sem gols.

Entre as 12 partidas que reuniram os treinadores, nenhum confronto terminou com o placar de 0 a 0, enquanto apenas um jogo foi decidido com a vitória de uma das equipes por um gol a zero (1 a 0).

E isso reflete a natureza do embate entre duas escolas de treinamento diferentes, lideradas por dois treinadores dotados de personalidades bem definidas, em uma disputa cuja intensidade aumentou com o passar das temporadas e que passou a carregar contas particulares, sobretudo para Flick, que ainda busca superar os golpes que lhe foram desferidos por Simeone na última temporada.

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