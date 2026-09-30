Uma reportagem divulgada nesta quarta-feira falou sobre a viagem de Cristiano Ronaldo, astro do Al-Nassr da Arábia Saudita, da Dinamarca para a Espanha em seu jato particular, depois que ele deixou a concentração de Portugal.

Ronaldo deixou o estádio Parken, na capital dinamarquesa Copenhague, nesta quarta-feira, a bordo de um carro pertencente à Federação Portuguesa de Futebol, no momento em que todos os seus companheiros, com exceção de Francisco Conceição, já haviam começado a se posicionar no gramado.

Essa atitude surpreendente veio depois da coletiva de imprensa concedida por Jorge Jesus, técnico de Portugal, na qual ele falou sobre a situação de Ronaldo, afirmando que ele não seria titular na partida contra a Dinamarca e que não mudaria suas decisões técnicas em função de um jogador.

O jornal "Marca" afirmou que a viagem de Ronaldo em seu jato particular se tornou a mais acompanhada do mundo.

O periódico esclareceu que o jato particular já havia decolado de Madri depois das 19h30 no horário da Espanha (20h30 no horário do Cairo e de Meca), destacando que o voo se tornou o mais buscado e acompanhado no site Flight Radar 24.

E prosseguiu: "Mais de 7.500 pessoas acompanharam minuto a minuto o sistema de posicionamento global (GPS) do jato de Ronaldo, do modelo Bombardier Global Express XRS".

Os planos de Cristiano Ronaldo estavam claros após deixar o Parken, em Copenhague, sem treinar antes da partida da Liga das Nações entre Dinamarca e Portugal: embarcar em seu jato particular e viajar para Madri.

Espera-se que seu jato pouse na capital dinamarquesa às 22h20 no horário da Espanha, enquanto a viagem de volta a Madri começará por volta das 23h15, com o Dom pousando na Espanha depois das 2h da manhã (3h da manhã no horário do Cairo e de Meca).