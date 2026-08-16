Elogios choveram sobre o astro marroquino Ismael Saibari após sua atitude marcante durante a vitória do Bayern de Munique sobre o Leipzig (3-1), no último sábado, quando correu para ajudar seu companheiro Jamal Musiala assim que percebeu que ele estava perdendo o equilíbrio e prestes a cair no gramado, nos minutos finais da partida.

De sua parte, a rede ESPN elogiou a atitude de Saibari e considerou o que ele fez um exemplo do "verdadeiro companheiro", depois de correr rapidamente em direção a Musiala e ajudá-lo a se abaixar em segurança, antes da intervenção da equipe médica e de outros jogadores.

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A rede TNT também destacou o gesto do astro marroquino em relação ao seu novo companheiro, afirmando: "Saibari se juntou ao Bayern apenas neste verão, e já demonstra as qualidades que possui como pessoa, não apenas como jogador de futebol".

O episódio ocorreu poucos minutos depois de Saibari ter dado a assistência para o gol de Musiala, o terceiro do Bayern na partida.

Musiala aparentava estar afetado pelo calor e perdeu parcialmente a consciência, antes da intervenção da equipe médica do Bayern, que realizou os exames necessários no jogador e não constatou nenhuma lesão grave.

Segundo os relatos, as temperaturas em Munique ultrapassaram os 30 graus Celsius durante a partida.

Saibari, ex-jogador do PSV Eindhoven, disputou sua primeira partida com a camisa da equipe bávara, depois de entrar em campo no lugar de Tom Bischof aos 71 minutos, antes de dar a assistência para o gol de Musiala aos 81 minutos.



