Diversos relatos circularam ao longo dos últimos dias sobre a existência de negociações entre a Federação Saudita de Futebol e vários treinadores para comandar a Seleção da Arábia Saudita no próximo período.

Mas a Federação Saudita divulgou um comunicado no qual pôs fim à polêmica em curso, afirmando que o grego Georgios Donis seguirá na comissão técnica da Arábia Saudita.

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De acordo com a rede do canal saudita "Al Arabiya", a Federação Saudita recebeu, após a Copa do Mundo, ofertas de vários treinadores, como o francês Didier Deschamps e o espanhol Roberto Martínez.

A fonte esclareceu que essas ofertas foram colocadas na mesa, mas não foram discutidas por dois motivos: o primeiro, para dar a Donis um prazo na Copa do Golfo; e o segundo, por causa do período de transição entre a gestão de Al-Mishal e a de Al-Rizaiza, quando muitos processos ficaram paralisados naquele momento.

Donis havia conseguido conduzir a seleção saudita à conquista do título da Copa do Golfo pela quarta vez na história da Arábia Saudita, após superar os Emirados Árabes Unidos por dois a zero.