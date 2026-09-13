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Borussia Dortmund v SC Paderborn 07 - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Jochen Tittmar

Traduzido por

A velha ladainha do BVB: Borussia Dortmund segue vencendo com um futebol limitado em conteúdo

Bundesliga
Especiais e Opinião
Borussia Dortmund x Paderborn
Borussia Dortmund
N. Kovac

O Borussia Dortmund vence contra o Paderborn também o quinto jogo oficial da temporada, mas quem mostrou a atuação mais madura foi o recém-promovido. O BVB segue vencendo também na nova temporada com um futebol limitado em termos de conteúdo.

Cinco jogos oficiais, cinco vitórias, três partidas sem sofrer gol, melhor início de Bundesliga desde 2015: o Borussia Dortmund vive um grande momento. A cara apresentada pelos aurinegros nesta temporada, recém-iniciada, se parece com a do ano passado: o BVB é difícil de ser batido, a defesa se sustenta e, na frente, o time é efetivo. Certamente há prazeres maiores do que ter de disputar uma partida contra a equipe do técnico Niko Kovac.

Ainda é muito cedo nesta temporada, de modo que não se deve dar peso excessivo aos prós e contras desse cenário esboçado. Muita coisa ainda pode acontecer, muita coisa ainda pode evoluir, e serão necessários mais jogos até que se possa fazer uma avaliação realmente bem fundamentada.

O que já pode ser constatado neste momento, no entanto, é que o Dortmund continua preso, em termos de jogo, ao já conhecido e bem-sucedido dilema de Kovac. Nesse ponto, a missão dada ao treinador por todos os seus dirigentes antes do início da temporada foi formulada de forma clara. "Claro que agora também queremos dar o próximo passo em algum momento", disse o diretor executivo esportivo Lars Ricken. Seu colega Carsten Cramer soou assim: "Trabalho e espetáculo precisam se complementar, queremos deixar nossa marca nesse aspecto."

FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-PADERBORNGetty Images

BVB foi superior contra o Paderborn? "Eu não vi assim"

Até aqui, nenhuma das duas coisas foi alcançada. Embora o BVB tenha feito uma promissora janela de transferências e contratado em Joey Veerman um jogador capaz, pelo centro, de romper o habitual U de Kovac na construção das jogadas e trazer mais variação. Até agora, porém, a construção pouco inspirada ainda não melhorou estruturalmente, e isso independentemente das diferentes formações pessoais ou dos efeitos posteriores de um jogo de Champions League.

Ralf Kettemann foi questionado na tarde de sábado sobre por que o BVB havia sido tão superior, após a derrota por 3 a 0 de seu Paderborn no Signal Iduna Park, pela Sky. O técnico do time promovido deu a resposta certa: "Eu não vi assim." Para Kettemann, a diferença entre as duas equipes esteve na eficiência no terço final.

Essa avaliação também estava correta. O SCP, que antes e continua sem marcar gols, mostrou em comparação com o Borussia uma proposta de jogo mais madura e um plano claramente visível com e sem a bola. No intervalo, os visitantes lideravam a estatística de toques na área adversária por 15 a 8 e por 5 a 1 em finalizações dentro da área.

Borussia Dortmund v SC Paderborn 07 - Bundesliga 2026/27Getty Images

Ao BVB segue faltando uma ideia de jogo executada coletivamente

O Dortmund, porém, foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, porque um contra-ataque bem executado (!), favorecido por um erro na defesa do Paderborn, foi suficiente para isso. Fora isso, o BVB teve grandes dificuldades para escapar, com a bola, da marcação homem a homem dos representantes da Ostwestfalen e levar a bola de forma planejada em direção ao gol adversário. Para isso, as distâncias de passe eram frequentemente grandes demais.

Com a bola nos pés, portanto, os aurinegros seguem carecendo de uma ideia executada coletivamente. Isso já havia ficado claro também nos jogos anteriores, nos quais o meia criativo Konstantinos Karetsas não desfalcou a equipe como aconteceu no sábado. O resultado: contra um time promovido, o BVB não exerceu qualquer domínio do ponto de vista do jogo, em nenhum momento da partida. Em vez disso, o time de Kovac continua vivendo de sua qualidade individual, algo reforçado, não por último, pelos dois belos gols do reserva Felix Nmecha que definiram o placar final.

"Não acho que tenhamos feito nossa melhor partida. Encontramos novamente uma maneira de vencer. Isso é um bom sinal, mas dificultamos as coisas para nós mesmos especialmente no terço final. Isso é algo que precisamos melhorar", disse Ethan Nwaneri. "Foi uma vitória na base do trabalho, eles não jogaram bem. Durante longos períodos, tiveram muita dificuldade para furar o bloqueio do Paderborn, que também teve muito do jogo no segundo tempo", foi a análise do especialista da Sky Dietmar Hamann.

FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-PADERBORNGetty Images

A velha ladainha do BVB: um futebol limitado em conteúdo

O fato de isso ter acontecido deve, sim, preocupar o Borussia. Em muitas fases dos 45 minutos finais, o Dortmund não conseguiu - apesar do novo metrônomo Veerman e da entrada posterior de Nmecha - acalmar o jogo. O time até buscou o 2 a 0 e criou chances para isso, mas ele não saiu de imediato. Em vez disso, o Paderborn ameaçou em alguns momentos o empate nas proximidades da área do Dortmund.

É a velha ladainha: é exatamente nesse ponto que o BVB precisa evoluir com urgência, e Kovac precisa desenvolver a equipe a todo custo. Se isso não acontecer, o resultado deve ser o mesmo da temporada passada: um futebol que garante vitórias e pontos com regularidade, mas que se apresenta com limitações tão grandes em termos de conteúdo que, contra adversários de nível igual ou superior, o limite é rapidamente alcançado.

Borussia Dortmund v SC Paderborn 07 - Bundesliga 2026/27Getty Images

BVB: cinco jogos, cinco vitórias - mas ainda sem espetáculo

Do tão citado espetáculo, de todo modo, nada se viu até aqui. Porque com isso não se quer dizer roteiros confusos como na vitória por 3 a 2 sobre o Hoffenheim, quando durante 60 minutos não se viu nada do BVB e, apesar de uma melhora de rendimento após sair perdendo por 2 a 0, o time acabou vencendo de forma muito lisonjeira. Tampouco se trata da passividade coletiva da última terça-feira depois de abrir o placar contra o Villarreal. O que se quer dizer são atuações dominantes, cheias de classe técnica, maturidade tática, autoconfiança na posse de bola e perigo constante de gol.

Até lá, Kovac ainda tem bastante trabalho pela frente. Ele continuará tendo tempo e oportunidade para isso. A grande quantidade de vitórias fala inequivocamente a seu favor e, no futebol, essa é a moeda mais importante. Também contra o Paderborn. Sobretudo quando se olha para esta estatística: com os três pontos diante do SCP, o BVB venceu apenas pela 38ª vez (de 61) desde 2012/13 um jogo contra um time promovido. O Bayern de Munique ganhou 53 de 60 duelos desse tipo.

BVB, tabela: os próximos jogos do Borussia Dortmund

Data

Competição

Jogo

Sábado, 19 de setembro (18h30)

Bundesliga

VfB Stuttgart x Borussia Dortmund

Sexta-feira, 9 de outubro (20h30)

Bundesliga

Borussia Dortmund x Werder Bremen

Quarta-feira, 14 de outubro (21h)

Champions League

FC Bodö/Gilmt x Borussia Dortmund

Sábado, 17 de outubro (15h30)

Bundesliga

Union Berlin x Borussia Dortmund

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