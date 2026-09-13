Cinco jogos oficiais, cinco vitórias, três partidas sem sofrer gol, melhor início de Bundesliga desde 2015: o Borussia Dortmund vive um grande momento. A cara apresentada pelos aurinegros nesta temporada, recém-iniciada, se parece com a do ano passado: o BVB é difícil de ser batido, a defesa se sustenta e, na frente, o time é efetivo. Certamente há prazeres maiores do que ter de disputar uma partida contra a equipe do técnico Niko Kovac.

Ainda é muito cedo nesta temporada, de modo que não se deve dar peso excessivo aos prós e contras desse cenário esboçado. Muita coisa ainda pode acontecer, muita coisa ainda pode evoluir, e serão necessários mais jogos até que se possa fazer uma avaliação realmente bem fundamentada.

O que já pode ser constatado neste momento, no entanto, é que o Dortmund continua preso, em termos de jogo, ao já conhecido e bem-sucedido dilema de Kovac. Nesse ponto, a missão dada ao treinador por todos os seus dirigentes antes do início da temporada foi formulada de forma clara. "Claro que agora também queremos dar o próximo passo em algum momento", disse o diretor executivo esportivo Lars Ricken. Seu colega Carsten Cramer soou assim: "Trabalho e espetáculo precisam se complementar, queremos deixar nossa marca nesse aspecto."

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BVB foi superior contra o Paderborn? "Eu não vi assim"

Até aqui, nenhuma das duas coisas foi alcançada. Embora o BVB tenha feito uma promissora janela de transferências e contratado em Joey Veerman um jogador capaz, pelo centro, de romper o habitual U de Kovac na construção das jogadas e trazer mais variação. Até agora, porém, a construção pouco inspirada ainda não melhorou estruturalmente, e isso independentemente das diferentes formações pessoais ou dos efeitos posteriores de um jogo de Champions League.

Ralf Kettemann foi questionado na tarde de sábado sobre por que o BVB havia sido tão superior, após a derrota por 3 a 0 de seu Paderborn no Signal Iduna Park, pela Sky. O técnico do time promovido deu a resposta certa: "Eu não vi assim." Para Kettemann, a diferença entre as duas equipes esteve na eficiência no terço final.

Essa avaliação também estava correta. O SCP, que antes e continua sem marcar gols, mostrou em comparação com o Borussia uma proposta de jogo mais madura e um plano claramente visível com e sem a bola. No intervalo, os visitantes lideravam a estatística de toques na área adversária por 15 a 8 e por 5 a 1 em finalizações dentro da área.

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Ao BVB segue faltando uma ideia de jogo executada coletivamente

O Dortmund, porém, foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, porque um contra-ataque bem executado (!), favorecido por um erro na defesa do Paderborn, foi suficiente para isso. Fora isso, o BVB teve grandes dificuldades para escapar, com a bola, da marcação homem a homem dos representantes da Ostwestfalen e levar a bola de forma planejada em direção ao gol adversário. Para isso, as distâncias de passe eram frequentemente grandes demais.

Com a bola nos pés, portanto, os aurinegros seguem carecendo de uma ideia executada coletivamente. Isso já havia ficado claro também nos jogos anteriores, nos quais o meia criativo Konstantinos Karetsas não desfalcou a equipe como aconteceu no sábado. O resultado: contra um time promovido, o BVB não exerceu qualquer domínio do ponto de vista do jogo, em nenhum momento da partida. Em vez disso, o time de Kovac continua vivendo de sua qualidade individual, algo reforçado, não por último, pelos dois belos gols do reserva Felix Nmecha que definiram o placar final.

"Não acho que tenhamos feito nossa melhor partida. Encontramos novamente uma maneira de vencer. Isso é um bom sinal, mas dificultamos as coisas para nós mesmos especialmente no terço final. Isso é algo que precisamos melhorar", disse Ethan Nwaneri. "Foi uma vitória na base do trabalho, eles não jogaram bem. Durante longos períodos, tiveram muita dificuldade para furar o bloqueio do Paderborn, que também teve muito do jogo no segundo tempo", foi a análise do especialista da Sky Dietmar Hamann.

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A velha ladainha do BVB: um futebol limitado em conteúdo

O fato de isso ter acontecido deve, sim, preocupar o Borussia. Em muitas fases dos 45 minutos finais, o Dortmund não conseguiu - apesar do novo metrônomo Veerman e da entrada posterior de Nmecha - acalmar o jogo. O time até buscou o 2 a 0 e criou chances para isso, mas ele não saiu de imediato. Em vez disso, o Paderborn ameaçou em alguns momentos o empate nas proximidades da área do Dortmund.

É a velha ladainha: é exatamente nesse ponto que o BVB precisa evoluir com urgência, e Kovac precisa desenvolver a equipe a todo custo. Se isso não acontecer, o resultado deve ser o mesmo da temporada passada: um futebol que garante vitórias e pontos com regularidade, mas que se apresenta com limitações tão grandes em termos de conteúdo que, contra adversários de nível igual ou superior, o limite é rapidamente alcançado.

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BVB: cinco jogos, cinco vitórias - mas ainda sem espetáculo

Do tão citado espetáculo, de todo modo, nada se viu até aqui. Porque com isso não se quer dizer roteiros confusos como na vitória por 3 a 2 sobre o Hoffenheim, quando durante 60 minutos não se viu nada do BVB e, apesar de uma melhora de rendimento após sair perdendo por 2 a 0, o time acabou vencendo de forma muito lisonjeira. Tampouco se trata da passividade coletiva da última terça-feira depois de abrir o placar contra o Villarreal. O que se quer dizer são atuações dominantes, cheias de classe técnica, maturidade tática, autoconfiança na posse de bola e perigo constante de gol.

Até lá, Kovac ainda tem bastante trabalho pela frente. Ele continuará tendo tempo e oportunidade para isso. A grande quantidade de vitórias fala inequivocamente a seu favor e, no futebol, essa é a moeda mais importante. Também contra o Paderborn. Sobretudo quando se olha para esta estatística: com os três pontos diante do SCP, o BVB venceu apenas pela 38ª vez (de 61) desde 2012/13 um jogo contra um time promovido. O Bayern de Munique ganhou 53 de 60 duelos desse tipo.

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