Os árbitros do Campeonato Espanhol começaram a aparecer e a falar durante a transmissão televisiva, nesta temporada, no âmbito de uma nova política que visa dar mais transparência às suas decisões e explicar aos torcedores alguns lances importantes de arbitragem.

O jornal"Sport", da Catalunha, informou nesta quinta-feira que o estádio Santiago Bernabéu, do Real Madrid, será a única exceção entre os estádios do Campeonato Espanhol, já que os árbitros não poderão realizar essas comunicações televisivas de lá, por causa das condições que o clube merengue impõe às transmissões a partir de seu estádio.

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Já começaram, durante a primeira rodada de La Liga, a ser ouvidas as primeiras intervenções dos árbitros na transmissão televisiva, enquanto o protocolo será ampliado a partir da décima rodada, quando os árbitros poderão conceder entrevistas antes e depois das partidas, sempre que as emissoras solicitarem, além da possibilidade de serem questionados sobre as principais decisões e ações ocorridas na partida.

O órgão de arbitragem espanhol afirma que os árbitros "falarão nos estádios em que estiverem disponíveis as condições necessárias para isso", ressaltando que não há qualquer distinção entre clubes ou estádios.

Portanto, a ausência dos árbitros nesse protocolo no Santiago Bernabéu não se deve a uma decisão do comitê de arbitragem, nem a uma proibição específica do Real Madrid, mas sim às restrições impostas às comunicações das emissoras a partir do estádio do clube, segundo o "Sport".

"Relação tensa"

O problema remonta à relação tensa que há algum tempo existe entre o Real Madrid, a La Liga e a Federação Espanhola de Futebol, o que também se refletiu nas condições da transmissão televisiva a partir do estádio Santiago Bernabéu.

O clube merengue impõe restrições às comunicações das emissoras a partir do estádio, e só permite que sejam realizadas poucos minutos antes do início das partidas, o que torna impossível a aplicação do novo protocolo de arbitragem da mesma forma que é adotada nos demais estádios.

Com isso, os torcedores dos outros clubes se beneficiarão da possibilidade de ouvir os árbitros explicando algumas decisões importantes e polêmicas, enquanto a torcida do Real Madrid continuará privada dessa nova janela de transparência dentro do estádio Santiago Bernabéu, de acordo com o jornal catalão.

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