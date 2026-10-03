A UEFA responde à pressão do Real Madrid no caso Negreira

O Real Madrid enviou à União Europeia um dossiê composto por 50 mil páginas sobre o caso Negreira e o Barcelona.

Depois que a mais alta instância do futebol no continente europeu confirmou o recebimento dos documentos, o clube merengue emitiu um comunicado oficial, no qual afirmou: "O Real Madrid considera imprescindível que, assim que a UEFA estiver de posse destes documentos, a investigação avance com a maior rapidez possível até a sua conclusão definitiva, e que as autoridades competentes tomem as decisões adequadas em conformidade com a gravidade dos fatos comprovados".

Em outras palavras, o clube merengue exige da UEFA a tomada de uma decisão o mais rápido possível a respeito deste caso.

No entanto, a resposta da UEFA foi a de que levará todo o tempo necessário para analisar todos os documentos, e só então tomará sua decisão.

O jornal Mundo Deportivo, citando o jornal OK Diario, informou que a UEFA comunicou ao Real Madrid a necessidade de ter calma e paciência neste caso.

Já o clube merengue tem a clara convicção de que levará o caso até o fim, e continuará a exercer pressão até que este assunto seja resolvido.



