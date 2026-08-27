A Uefa reconhece que o Barcelona merecia um pênalti contra o Atlético e define sua posição sobre a "lei Vinícius"

Roberto Rosetti, diretor de arbitragem da União das Federações Europeias de Futebol (UEFA), esclareceu nesta quinta-feira que tocar a bola com a mão dentro da área, após um tiro de meta, resultará na marcação de um pênalti a partir de agora, independentemente de o jogador ter ou não a intenção de colocar a bola em jogo.

Durante a apresentação das atualizações de arbitragem para a nova temporada, em Mônaco, Rosetti destacou que esse esclarecimento surge na esteira do polêmico episódio ocorrido na partida entre Barcelona e Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões da Europa, na temporada passada, quando o zagueiro do Atlético, Marc Pubill, tocou a bola com a mão, mantendo-a fixa no gramado, antes de passá-la com o pé, apesar de o goleiro Juan Musso já ter cobrado o tiro de meta.

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Rosetti também falou sobre as novas instruções da UEFA em relação à tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR), enfatizando a necessidade de que os árbitros tomem suas próprias decisões dentro de campo, e que o árbitro de vídeo não se torne uma ferramenta para reavaliar cada lance, conforme noticiou a rádio espanhola"COPE".

Ele disse: "Queremos que sejam firmes. O árbitro assistente de vídeo é um grande projeto, mas queremos que os árbitros em campo tomem as decisões. Não queremos que o árbitro de vídeo refaça a arbitragem, e não queremos árbitros que fiquem esperando sua intervenção. Queremos evidências claras e erros claros que exijam a intervenção do VAR. Não gostamos das situações microscópicas".

Rosetti apresentou um conjunto de atualizações relacionadas às regras de arbitragem, que já haviam sido explicadas a jogadores, treinadores e clubes, com o objetivo de padronizar os critérios de arbitragem nas competições da UEFA, dentro e fora de campo, e garantir maior consistência nas decisões.

As mudanças incluem o tratamento da perda de tempo durante as substituições, já que o jogador que levar mais de 10 segundos para deixar o campo poderá ser punido, além de esclarecimentos referentes ao tratamento dos casos de lesão e à retomada do jogo após a marcação de gols.

Regra Vinícius

Rosetti também esclareceu que a UEFA não aplicará em suas competições a regra do cartão vermelho para o jogador que cobre a boca ao falar com um adversário (regra Vinícius), diferentemente do que foi aplicado na Copa do Mundo, ressaltando que o árbitro pode mostrar o cartão amarelo caso considere a atitude uma conduta antidesportiva, o que pode ser seguido de uma medida disciplinar.

Ele disse: "Vimos jogadores pedindo o cartão vermelho apenas porque um adversário cobre a boca, e isso não nos agrada".

Ele também afirmou que o árbitro assistente de vídeo intervirá caso haja erro na identificação do jogador no momento da exibição de um segundo cartão amarelo, acrescentando: "Tenho certeza de que veremos poucas intervenções por erros de identificação em nossas competições".

Rosetti enfatizou ainda a necessidade de respeitar a regra que restringe a conversa com o árbitro ao capitão de cada time, dizendo: "Não gostamos que os jogadores cerquem o árbitro, e quem se aproximar do árbitro receberá cartão amarelo".

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