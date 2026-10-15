A UEFA anunciou nesta quinta-feira o melhor jogador da segunda rodada da Liga dos Campeões, cujas partidas foram disputadas na terça e na quarta-feira.

A segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões se encerrou na noite da última quarta-feira, com muita emoção e uma clara abundância de gols.

Nesta quinta-feira, a UEFA anunciou que Bradley Barcola, estrela do Liverpool, que marcou três gols contra o LASK na noite de ontem, recebeu o prêmio de melhor jogador da semana da entidade.

O prêmio foi merecido para o ex-jogador do Paris Saint-Germain, que teve papel decisivo na vitória arrasadora do Liverpool por 6 a 3 na Áustria.

Nessa partida, o jogador, que chegou do Paris Saint-Germain por 145 milhões de euros, aproveitou a oportunidade para marcar seus primeiros gols com o novo clube.

Niccolò Tresoldi (Club Brugge), que também marcou três gols contra a Inter de Milão, ficou na segunda colocação.

Harry Kane (Bayern de Munique), que marcou dois gols contra o Viking, ficou em terceiro lugar, enquanto Lamine Yamal (Barcelona) apareceu em quarto após duas assistências contra o Galatasaray (4 a 1).







