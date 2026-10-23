A tribuna do Camp Nou reúne os inimigos de Pérez? Real Madrid define seu representante no clássico

Numa atitude que confirma o tamanho do rompimento entre os dois polos do futebol espanhol, foi oficialmente confirmada a ausência de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, do camarote das autoridades no estádio Camp Nou durante o aguardado confronto do clássico no próximo domingo, deixando a representação do clube merengue para seu vice-presidente e braço direito.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", a diretoria do Real Madrid decidiu que o clube merengue será representado na cúpula do Campeonato pelo vice-presidente Eduardo Fernández de Blas, um dos principais conselheiros de Pérez e tomador de decisões discreto no clube, ao lado da lenda José Martínez "Pirri", ex-jogador e presidente honorário do clube desde 2023.

Ausência recorrente e relações tensas

Esta não será a primeira vez que Pérez estará ausente do Camp Nou, já que ele seguiu a mesma linha no clássico da temporada passada, num claro sinal da continuidade da tensão nas relações entre os dois clubes, em consequência de seu ataque mordaz ao Barcelona no famoso caso Negreira, que provocou uma profunda ruptura entre as diretorias.

"Pirri" também havia estado presente no camarote das autoridades durante o último clássico disputado no Camp Nou em 10 de maio passado, partida na qual o Barcelona garantiu o título do Campeonato Espanhol pela segunda vez consecutiva ao vencer por 2 a 0 sob o comando de Hansi Flick.

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O Barcelona ainda não recebeu qualquer confirmação sobre a viagem de Emilio Butragueño, diretor de relações institucionais, de modo que sua ausência também passa a ser uma ausência notável que se soma à do presidente, a exemplo do que ocorreu no clássico do Campeonato na temporada passada.

A bomba Requelme no camarote

Num desdobramento que pode complicar ainda mais o cenário, segue o mistério em torno da postura de Enrique Requelme, candidato que disputou com Florentino Pérez a última eleição presidencial do Real Madrid.

Requelme manifestou a intenção de assistir ao clássico diretamente do Camp Nou, como fez na última partida entre Atlético de Madrid e Real Madrid no estádio Wanda Metropolitano, mas não definirá sua decisão final até o próximo sábado, devido à sua agenda lotada.

Essa expectativa surge após a grande polêmica provocada pela aparição de Requelme no camarote das autoridades do estádio do Atlético de Madrid, aparição que irritou profundamente Florentino Pérez e o levou a ameaçar ir embora imediatamente caso se encontrasse com seu rival, segundo revelou a rádio espanhola "Cope".

Entre o boicote de Pérez, a representação de Fernández de Blas e Pirri, e a possibilidade de aparição de Requelme, tudo indica que o clássico de domingo não será uma batalha apenas dentro das quatro linhas, mas também no camarote das autoridades.



