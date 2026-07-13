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Marc-Andre ter StegenGetty
Sydney Jordan

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A transferência para o Ajax está fora de questão? Ter Stegen alimenta os rumores com uma postagem

M. ter Stegen
Ajax
Barcelona

Marc-André ter Stegen se manifestou no X. O goleiro postou uma foto vestindo o uniforme de treino do FC Barcelona. Ainda não está claro se isso significa que uma transferência para o Ajax está descartada.

O alemão compartilhou, na tarde de segunda-feira, uma postagem em que aparece com o uniforme de treino do Barça. Junto com a foto, ele escreveu: “Nova temporada. A mesma ambição. Pronto para começar!”

Logo abaixo da postagem surgiram reações sobre uma possível transferência para o Ajax. “Achei que você fosse para o Ajax?”, escreveu um usuário. Outro postou uma imagem gerada por IA de Ter Stegen com o uniforme do Ajax. “Ele sabe que foi mandado para o Ajax?”, também se pode ler.

Além disso, o goleiro vem recebendo muitas críticas dos torcedores do Barcelona. Parte da torcida parece querer vê-lo partir. “Agradecemos tudo o que você fez pelo clube, mas é hora de fazer as malas”, diz uma das reações.

Ter Stegen já vem sendo associado ao Ajax há algum tempo. Por muito tempo, parecia que o clube de Amsterdã iria contratar o goleiro por uma temporada, mas agora há cada vez mais incerteza sobre isso.

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Segundo o De Telegraaf, o acordo sofreu um grande atraso devido a “dificuldades na resolução de questões pessoais”. O jornal afirma que o empréstimo pode até mesmo estar em risco. Não está totalmente claro a que exatamente se referem.

Já havia sido divulgado anteriormente que o Barcelona continuará pagando a maior parte do salário de Ter Stegen, caso a contratação por empréstimo seja efetivamente concretizada. É bem provável que Míchel tenha um papel decisivo na (possível) contratação de Ter Stegen por empréstimo. O goleiro trabalhou por alguns meses com o novo técnico do Ajax no Girona, time que sofreu rebaixamento.







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