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FERRAN TORRES BARCELONA Getty Images

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A terra treme no Camp Nou: Barcelona "incapaz" de apresentar proposta por Torres!

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O que há por trás?

O Barcelona enfrenta um verdadeiro dilema quanto ao futuro de seu astro Ferran Torres, campeão da Copa do Mundo de 2026 com a Espanha, que entra no último ano de seu contrato com o clube catalão sem que se tenha chegado a um acordo sobre a renovação, num momento em que crescem as notícias de um interesse parisiense sério na contratação do atacante.

O jornalista Neil Sola revelou no programa "El Larguero" que a direção do Barcelona pretende adiar a conclusão do acordo de renovação de contrato de Torres até setembro próximo, após o início da temporada do Campeonato Espanhol, em cumprimento às regras do fair play financeiro, que restringem as movimentações do clube no mercado de transferências.

As questões financeiras complicam a situação do Barcelona, já que o clube deve pagar 8 milhões de euros ao Manchester City, ex-clube do jogador, além do aumento do salário de Torres no novo contrato, o que torna a apresentação de uma proposta oficial neste momento impossível por causa das limitações financeiras.

Torres, que chegou ao Barcelona vindo do Manchester City por 55 milhões de euros, representa a pedra angular do setor ofensivo do Barcelona, especialmente após a saída do polonês Robert Lewandowski, o que faz de sua perda um golpe severo para o clube tanto no âmbito técnico quanto no financeiro.

As ações do atacante valenciano subiram consideravelmente após seu brilho na Copa do Mundo de 2026, quando conduziu a Espanha à conquista do segundo título de sua história, tornando-se um dos atacantes mais requisitados na Europa, o que abriu as portas para propostas tentadoras de grandes clubes.

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Nesse contexto, desponta o nome do Paris Saint-Germain como o mais forte candidato a tirar Torres do Barcelona, já que o técnico Luis Enrique, que já dirigiu o jogador na seleção espanhola, busca reforçar seu ataque com um astro que tem uma versatilidade excepcional e capacidade de atuar em múltiplas posições.

No entanto, fontes da rádio "Cadena SER" confirmaram que o Paris Saint-Germain não apresentou nenhuma proposta oficial ao Barcelona até o momento, apesar do interesse evidente do lado parisiense, num momento em que o clube catalão insiste em não vender seu jogador a preço de banana.

As reportagens indicam que o Barcelona deseja renovar o contrato de Torres e melhorar suas condições financeiras, mas sem oferecer um contrato de grande astro, uma vez que o jogador receberá uma compensação financeira condizente com sua condição de titular no time, e não no nível dos grandes astros.

Com Torres entrando no último ano de seu contrato, ele já pode negociar como jogador livre com qualquer outro clube a partir de janeiro de 2027, o que coloca o Barcelona diante de uma corrida contra o tempo para resolver a situação antes que seja tarde demais.

A próxima temporada será a sexta de Torres com o Barcelona, numa trajetória que viu muitas oscilações, mas a última Copa do Mundo o trouxe de volta aos holofotes com força, tornando-o um dos assuntos mais quentes no atual mercado de transferências de verão.

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