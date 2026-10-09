O Barcelona, comandado pelo técnico alemão Hansi Flick, segue quebrando recordes no Campeonato Espanhol.

O gigante catalão tem aproveitamento perfeito até agora, após vencer as 7 primeiras partidas de LaLiga nesta temporada.

O jornal Mundo Deportivo noticiou que o Barcelona igualará o melhor início da história do clube em LaLiga caso conquiste mais uma vitória, desta vez sobre o Getafe, neste sábado, no estádio Spotify Camp Nou.

Esse recorde pertence ao Barcelona comandado por Tata Martino, durante sua única temporada à frente da comissão técnica do time catalão (2013-2014).

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Mas o Osasuna o impediu de dar continuidade às vitórias, após arrancar dele um empate sem gols na nona rodada. A sequência invicta se estendeu até a 14ª rodada, antes de o Barcelona sofrer a derrota na 15ª rodada diante do Athletic Bilbao, por um gol a zero, no estádio San Mamés.

Na mesma temporada em que foi comandado por Tata Martino, o Barcelona encerrou LaLiga com 87 pontos, longe da barreira dos 100 pontos que o time havia alcançado na temporada anterior sob o comando de Tito Vilanova.

O Atlético de Madrid também conseguiu obter 8 vitórias no início da temporada.

De fato, o time de Diego Simeone conseguiu confirmar o título da liga na última rodada, no mesmo estádio, após empatar com o Barcelona em casa.

O Real Madrid alcançou o mesmo número nas temporadas 1961-1962 e 1987-1988. Já o recorde absoluto pertence ao Real Madrid no século passado, sob o comando de Miguel Muñoz, que manteve a invencibilidade durante as 9 primeiras rodadas da temporada 1968-1969.

O Real Madrid perdeu seus primeiros pontos na décima rodada, após empatar com o Pontevedra, isso depois de vencer o Barcelona no clássico disputado no estádio Santiago Bernabéu.

A atual sequência do Barcelona comandado por Flick desperta atenção especial, sobretudo porque o Porto é o único time do Campeonato Português que também obteve aproveitamento perfeito após 7 rodadas.

O destaque do Barcelona não se limita a ter conquistado 21 pontos em 21 possíveis, o que o deixa na liderança com aproveitamento perfeito e com 6 pontos de vantagem sobre o Real Madrid, mas se estende também ao seu poder ofensivo, após ter marcado 31 gols, numa média próxima de 4 gols por partida.

O Barça nunca havia marcado esse número de gols nesta altura da temporada. Na temporada 1950-1951, o time do clube catalão havia chegado a 29 gols.

Com exceção do Athletic Bilbao, que sofreu apenas dois gols, o Barcelona obteve grandes vitórias em quase todas as suas partidas; marcou 7 gols contra o Racing Santander, 5 gols contra Elche, Rayo Vallecano e Valencia, e 4 gols contra o Levante, além de 3 gols nas redes do Sevilla.

Na temporada passada, o Barcelona tropeçou ao empatar com o Rayo Vallecano na terceira rodada do Campeonato Espanhol, depois de iniciar sua trajetória com vitórias sobre Real Mallorca e Levante.

Já na temporada anterior a essa, a sequência de vitórias do Barcelona na liga parou em 7 partidas, o mesmo número que o time alcançou na atual temporada até agora. As vitórias vieram, na ocasião, diante de Valencia, Athletic Bilbao, Rayo Vallecano, Valladolid, Girona, Villarreal e Getafe.

Mas o Barcelona acabou derrotado na oitava partida diante do Osasuna, após entrar em campo com uma escalação experimental, que contou com a ausência de um grande número de jogadores titulares habituais.

Caso o Barcelona vença o Getafe — que nunca surpreendeu o time catalão com uma vitória quando este joga em casa —, elevará sua sequência de vitórias consecutivas em seu estádio para 23 partidas.

Isso o colocaria entre os 5 melhores números da história do futebol espanhol, ficando a uma vitória de igualar o recorde de 24 vitórias consecutivas, alcançado apenas pelo Real Madrid nas temporadas 1988-1989 e 1989-1990.