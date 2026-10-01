Os desdobramentos da crise que explodiu entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus se estenderam às contas da seleção de Portugal nas redes sociais, depois que o número de seguidores da conta oficial da seleção no Instagram caiu em milhares de seguidores em poucas horas.

Ronaldo havia deixado a concentração da seleção portuguesa na Dinamarca na noite da última quarta-feira, após a crise que estourou em razão das declarações de Jesus, levando os ecos do desentendimento a se transferirem rapidamente para o mundo digital.

A conta da seleção de Portugal no Instagram perdeu mais de 400 mil seguidores em menos de 24 horas após a eclosão da crise.

Na noite de ontem, no momento em que a crise explodia, a conta oficial da seleção reunia cerca de 24 milhões e 942 mil seguidores, segundo o jornal português A Bola, antes de o número cair, na tarde de hoje, para cerca de 24 milhões e 500 mil.

Entre os comentários que se espalharam pelas redes sociais, segundo o A Bola, estão: "Não acompanhávamos Portugal, acompanhávamos Cristiano Ronaldo" e "Agora não preciso mais fingir que amo Portugal por causa do Cristiano. Ele era o único jogador bom nesta seleção".

A irmã de Ronaldo reage

Esses números não passaram despercebidos por Elma Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, que fez questão de compartilhar os dados da queda no número de seguidores da conta da seleção através do recurso dos "Stories" em sua conta no Instagram.

Elma acompanhou as publicações de comentários que traziam mensagens claras, escrevendo: "A vingança é um prato que se serve frio... aqui se faz, aqui se paga. O caminho é em frente", ou, no sentido popular, "como se age, se recebe".

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Em outra publicação, ela disse: "Aqui estamos nós, o mundo dá muitas voltas".

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Por outro lado, Cristiano Ronaldo continua liderando a lista das personalidades mais seguidas no Instagram, com um total de 679 milhões de seguidores.

Ainda assim, a própria conta do craque português registrou uma queda de mais de 500 mil seguidores nos últimos 15 dias, coincidindo com os recentes acontecimentos que envolveram seu futuro na seleção de Portugal.