Seguem as reações de indignação na China contra Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, que desencadeou uma grande crise com uma declaração sarcástica.

Um vídeo que circula nas redes, no qual Mbappé aparece brincando sobre o falecido líder chinês Mao Tsé-Tung, provocou uma ampla onda de indignação na China, em meio a acusações de que ele ofendeu os sentimentos nacionais e ultrapassou os limites aceitáveis no trato com símbolos históricos.

Segundo o site "Foot Mercato", o jogo de futebol eletrônico FC ONLINE anunciou a remoção do conteúdo relacionado a Kylian Mbappé, na esteira da polêmica provocada por suas declarações sobre a China.

Em um comunicado publicado em sua conta oficial no aplicativo WeChat, o jogo indicou que "tomou imediatamente medidas para remover o conteúdo relacionado ao jogador em diversos canais externos", condenando veementemente quaisquer declarações ou comportamentos que possam ofender os sentimentos do povo chinês.

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Essa medida é mais uma consequência do caso, que passou a afetar também o mundo dos videogames.

O comunicado esclareceu que será lançada uma atualização para aplicar essas mudanças, mas ainda não foi anunciada uma data específica para isso.

O videogame PES também anunciou a adoção de medidas disciplinares contra Kylian Mbappé em razão da polêmica provocada por suas declarações sobre a China.

Em um comunicado, as versões chinesas do PES, o PES Online e o PES Mobile, anunciaram a suspensão de todas as formas de promoção do jogador, dentro e fora do jogo, além da remoção dos personagens e cartas associados a ele.

A empresa condenou veementemente as declarações que possam ofender os sentimentos do povo chinês.

O comunicado afirmou: "O esporte ultrapassa fronteiras nacionais, mas o respeito deve estar sempre presente".

A empresa acrescentou que novas medidas poderão ser adotadas posteriormente.