A surpresa de Dembélé não é a única: Zidane choca as estrelas da França diante da Bélgica

As atenções se voltam nesta noite de segunda-feira para o aguardado confronto entre Bélgica e França, válido pelas disputas do Grupo 1 da Liga das Nações da Europa, em meio a um clima de expectativa após as surpresas de Zinédine Zidane, técnico dos Bleus, em suas escolhas para o time titular, deixando alguns nomes de destaque no banco de reservas.

A seleção belga entra em campo com o esquema 4-3-3, no qual Senne Lammens protege as redes da Bélgica, diante do quarteto defensivo formado por Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele e Joaquin Seys.

No meio-campo, estão Roméo Lavia ao lado de Youri Tielemans, enquanto Kevin De Bruyne se movimenta em uma posição mais avançada, para comandar a construção ofensiva e criar o perigo.

Charles De Ketelaere lidera o setor de ataque, acompanhado por Diego Moreira e Mika Godts, em busca de aproveitar os fatores do mando de campo e da torcida diante da seleção francesa.









Do outro lado, a escalação da França comandada por Zidane trouxe diversas surpresas, sendo a mais notável a ausência de Ousmane Dembélé do time titular, em meio ao afastamento de Kylian Mbappé do confronto por lesão.

As surpresas dos Bleus não pararam por aí, já que alguns nomes de destaque ficam no banco de reservas, encabeçados por Rayan Cherki, Michael Olise, Adrien Rabiot e Jules Koundé, além de Dembélé.

A seleção francesa aposta no esquema 4-3-3, comandado por Mike Maignan na defesa do gol, e à sua frente Pierre Kalulu, Jérémie Jacquet, Maxence Lacroix e Andy Diouf.

No meio, Eduardo Camavinga e Magnes Akliouche assumem a missão de dar suporte à equipe, enquanto Lucas Da Cunha ocupa a posição de volante de contenção, com o objetivo de impor o controle sobre a região de manobras.

Esteban Lepaul lidera o ataque da França, ao lado de Bradley Barcola e Désiré Doué, na tentativa de furar a defesa belga e decidir o clássico europeu.











