Os fãs de futebol nos Estados Unidos poderão assistir à partida entre Barcelona e Real Madrid, marcada para o domingo, 25 de outubro, de graça pela rede "ABC", em um movimento que reforça a expansão do Campeonato Espanhol para além das fronteiras, enquanto os espectadores na Espanha ainda precisarão de uma assinatura de TV paga para acompanhar o confronto.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", a transmissão do Clássico pela "ABC" faz parte da estratégia da empresa "Walt Disney", proprietária da rede e do canal "ESPN", de ampliar o alcance de exibição do Campeonato Espanhol no mercado americano, já que a "ESPN" detém os direitos de transmissão da competição até a temporada 2028-2029.

A "ABC" dedicará uma hora de programação de abertura antes do início da partida, que também poderá ser acompanhada pela "ESPN" em inglês e espanhol.

O público potencial da rede chega a cerca de 128 milhões de domicílios, o que dá ao confronto a oportunidade de alcançar espectadores que não possuem assinatura da plataforma esportiva.

A partida será disputada no estádio "Spotify Camp Nou", às quatro da tarde na costa leste dos Estados Unidos, e à uma da tarde na costa oeste.

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Por outro lado, a partida será transmitida dentro da Espanha pela plataforma "DAZN" no sistema de assinatura paga, numa diferença que reflete a natureza da distribuição dos direitos de transmissão entre os mercados, apesar do grande valor comercial do Clássico, que desperta interesse mundial graças à popularidade de Barcelona e Real Madrid e ao estrelato de jogadores como Lamine Yamal e Kylian Mbappé.