Em comparação com o espetáculo que Luis Diaz havia dado antes, naquela noite chuvosa de outono na Allianz Arena, o que veio depois foi dos mais discretos. Diaz foi um dos últimos jogadores a deixar a área dos vestiários após a vitória do Bayern de Munique por 6 a 1 sobre o RB Leipzig, pela 6ª rodada da Bundesliga. Com o capuz puxado até cobrir boa parte do rosto, tinha uma expressão que poderia ter aprendido com Michael Olise, o senhor da despreocupação. Ao menos levava na mão a bola do jogo, assinada pelos companheiros, como convém a quem marca três gols. Pouco antes de deixar o estádio, ainda ergueu rapidamente o polegar.

Mas o quanto aquela explosão de desempenho deve ter sido um alívio também para ele já tinha ficado evidente nas comemorações efusivas de seus três gols e dos gols dos companheiros.

Não foi a primeira vez que Luis Diaz marcou três gols pelo Bayern: em fevereiro, ele já havia feito três na vitória por 5 a 1 sobre o TSG Hoffenheim. Também não foi seu primeiro gol desde que entrou nessa seca em agosto; ele já havia marcado no empate por 3 a 3 com o Viking Stavanger, fora de casa, pela Champions League, na terça-feira.

Desta vez, o Bayern de Munique não precisou correr atrás de uma desvantagem logo no início

E, ainda assim, logo após seu primeiro gol contra o Leipzig, de algum modo ficou claro que algo havia mudado. Talvez pela comemoração realmente entusiasmada, talvez porque, desta vez, o Bayern não precisou correr atrás de uma desvantagem logo no início, mas abriu o placar relativamente cedo, aos 12 minutos. Diaz poderia até ter marcado no primeiro minuto, mas demorou demais para finalizar após o ataque rápido conduzido por Harry Kane e Michael Olise e acabou perdendo a boa posição para chutar.

Seria a única vez naquela noite em que ele lembraria o atacante de aspecto desolador das últimas semanas, que tentava jogadas complicadas demais em posições promissoras ou até balançava a rede, mas tinha os gols anulados por impedimento, com ou sem razão. Ele havia marcado um gol a partir de um xG de 3,1 nos quatro primeiros jogos da Bundesliga; na semana passada, em Augsburg, três gols seus não foram validados por impedimento.

Agora, depois de fazer o 1 a 0, deu o passe para Aleksandar Pavlovic marcar o 2 a 0, fez os gols do 4 a 0 e do 6 a 0 e iniciou a jogada do 5 a 0. Três gols que, além disso, não eram exatamente esperados: resultaram de um xG de 0,61!

Mas, quando as coisas engrenam, engrenam. Num instante, acabou a seca de gols de Luis Diaz. Num instante, acabou a crise de resultados que começava a surgir no Bayern de Munique após dois empates consecutivos.

Por que o RB Leipzig foi o adversário ideal para o Bayern se recuperar

É claro que, como já mencionado, ajudou Diaz e o Bayern não terem precisado correr atrás do placar depois de poucos instantes. Certamente também ajudou o fato de que, embora o visitante RB Leipzig fosse "ainda uma equipe da elite absoluta do futebol alemão", como disse o diretor esportivo Max Eberl, essa suposta equipe de elite vinha sofrendo muitos gols nos últimos jogos: 1 a 5, 0 a 6, 3 a 3, 1 a 5. Esses haviam sido seus resultados mais recentes na Bundesliga, aos quais se somou agora o 1 a 6.

O provável número 3 da Alemanha, que teria até ultrapassado o Bayern na tabela com uma vitória, acabou sendo o adversário perfeito para a recuperação do maior campeão do país, que vinha tropeçando, e de seu atacante, até então sem sorte.

O que diz Max Eber sobre Luis Diaz?

Resta a pergunta: como explicar a súbita explosão de gols do colombiano? Max Eberl tinha uma teoria óbvia e bastante plausível, mas que não vai agradar às rodas de conversa, ao chanceler federal Friedrich Merz e a todos os que acham que nós todos, inclusive os jogadores de futebol, trabalhamos pouco e temos tempo livre demais. "A pausa fez bem ao Lucho, as duas semanas de descanso ajudaram", disse ele na zona mista e, mais tarde, na coletiva de imprensa, em que substituiu o técnico Vincent Kompany, que estava debilitado.

O Bayern e a federação colombiana haviam concedido a Diaz, que vinha jogando muito, duas semanas de férias especiais após o último jogo do clube em casa pela Bundesliga antes da pausa para as seleções. "Lucho jogou demais na temporada passada, depois ainda veio a Copa do Mundo. As expectativas eram enormes depois disso, mas nem tudo estava funcionando. O descanso ajudou, ele está mais revigorado, está pronto", disse Eberl.

Além disso, não foi a primeira vez que Kompany e o Bayern concederam férias especiais a Luis Diaz, nem ele é o único jogador a recebê-las: em dezembro passado, Kompany já havia dado alguns dias de folga ao atacante quando ele estava suspenso da Champions League por causa de um cartão vermelho. E o lateral Alphonso Davies pôde fazer a lua de mel que havia adiado durante a pausa mais recente para as seleções.

As rodas de conversa vão ter de aceitar, mas férias ajudam! Mesmo no meio da temporada.