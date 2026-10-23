Na temporada passada, ainda era simples: Dayot Upamecano e Jonathan Tah jogavam na zaga do Bayern de Munique. Se um dos dois não estivesse disponível, Min-jae Kim e Hiroki Ito eram as alternativas para o técnico Vincent Kompany. Em casos assim, costuma-se falar em uma "hierarquia" interna. "As pessoas gostam de fazer essas listas", disse Kompany ainda no verão, deixando claro que não gostava muito disso.

Os números, porém, indicavam que a situação na defesa do Bayern estava bem definida: Tah disputou 49 partidas oficiais na temporada 2025/26, e Upamecano, 42. Já Kim havia jogado apenas 91 minutos na Bundesliga até o fim de outubro. O papel de Ito era ainda menor. Desde então, porém, a situação no clube mudou, e a disputa por espaço está muito mais aberta por causa de um único jogador: após uma boa pré-temporada, Min-jae Kim se tornou uma alternativa de peso e tirou minutos de Jonathan Tah em jogos importantes.

O sul-coreano começou ao lado de Dayot Upamecano no centro da defesa tanto na estreia da Bundesliga contra o VfB Stuttgart (5 a 1) quanto no grande confronto com o RB Leipzig (6 a 1), no último fim de semana, e na aguardada partida da Liga dos Campeões contra o Arsenal, na quarta-feira (2 a 2). Foi uma evolução que Kompany parece ter previsto antes do próprio Kim.

"Nunca tinha passado tanto tempo sem jogar, então foi um pouco difícil no começo", disse o zagueiro em abril ao portal coreano Footballist , ao recordar a temporada 2025/26, em que teve poucos minutos em campo. "Eu sempre achei que jogar constantemente era a solução, mas agora estou satisfeito com a minha situação como alguém que disputa uma vaga", acrescentou. Nenhum recado desafiador, nenhuma declaração de efeito. Muito pelo contrário.

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Por que o Bayern de Munique poderia ter negociado Min-jae Kim?

As declarações também contribuíram para que Kim fosse apontado como candidato a deixar o Bayern no verão. A suposta lógica era a seguinte: não se deveria prejudicar o valor de mercado de um jogador pelo qual o clube de Munique havia pago 50 milhões de euros em 2023, deixando-o tempo demais no banco de reservas. Se surgisse um interessado em Kim, o papel de reserva na zaga poderia ser ocupado por um jogador mais jovem do que o sul-coreano de 29 anos, que pudesse aprender com Upamecano e Tah.

Especulou-se, por exemplo, sobre a contratação de Yann Aurel Bisseck, que também poderia atuar pela direita em caso de necessidade. O nome de Luka Vuskovic também circulou mais de uma vez pela Säbener Straße e chegou a ser comentado pelo diretor de futebol Max Eberl ("Nós não cagamos dinheiro!").

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Mas a possível saída de Kim não aconteceu, e agora todos os rumores sobre o assunto parecem bastante absurdos. Kim se dedicou durante a pré-temporada e impressionou os dirigentes do Bayern. "Min-jae já havia se firmado bastante na temporada passada e está dando continuidade a isso agora", disse Eberl ainda em agosto. "Agora temos três zagueiros, todos os três de classe mundial", avaliou. Kompany também elogiou o jogador que antes era seu reserva: "Quero elogiar Min-jae: independentemente da situação, ele corresponde em campo e não fica falando fora dele. Dá tudo de si nos treinos e nos jogos", afirmou o belga, satisfeito.

Como está a situação atual na zaga do Bayern?

Essa postura não apenas impressionou Kompany, como também o convenceu a escalar Kim com muito mais frequência do que na temporada anterior. Agora, só Upamecano é realmente insubstituível para o técnico, enquanto Tah e Kim dividem a vaga de segundo zagueiro em uma espécie de rodízio. Diante disso, surpreende que tenham voltado a surgir rumores sobre uma transferência do sul-coreano: primeiro, foi noticiado que o Arsenal, campeão inglês, estaria interessado nele; depois, o Milan também entrou em cena.

É difícil imaginar que o Bayern aceite participar de uma possível negociação por Kim, que tem contrato com o clube até 2028, justamente quando Kompany vem escalando o zagueiro regularmente. O próprio jogador também não deve ter interesse em deixar o Bayern. Afinal, segundo suas próprias palavras, Kim já estava satisfeito em disputar uma vaga atrás de Upamecano e Tah. Agora, ele já não está mais atrás deles.