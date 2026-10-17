Hansi Flick, técnico do Barcelona, anunciou a escalação da equipe catalã para o duelo contra o Real Betis, no sábado à noite, pela nona rodada do Campeonato Espanhol.
O Barça busca manter a campanha perfeita, depois de vencer as oito primeiras rodadas da competição.
O jornal Mundo Deportivo informou que Flick fez quatro mudanças em relação à escalação que enfrentou o Galatasaray na Liga dos Campeões.
A escalação titular do Barça teve as entradas de Jules Koundé, Xavi Espart, Karim Adeyemi e Gabriel Jesus, com as saídas de Eric García, João Cancelo, Dani Olmo e Anthony Gordon.
No banco de reservas do Barcelona ficou Raphinha, que se recuperou de sua lesão e está disponível para atuar, além de Frenkie de Jong, após receber o aval médico para jogar.
A escalação do Barcelona ficou assim:
Goleiro: Joan García
Defesa: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart
Meio-campo: Rodri, Pedri, Fermín López
Ataque: Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus