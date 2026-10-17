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Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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A situação de Raphinha? 4 mudanças na escalação do Barcelona contra o Real Betis

Bétis x Barcelona
Bétis
Barcelona
La Liga
Raphinha
Espanha

Hansi Flick, técnico do Barcelona, anunciou a escalação da equipe catalã para o duelo contra o Real Betis, no sábado à noite, pela nona rodada do Campeonato Espanhol.

O Barça busca manter a campanha perfeita, depois de vencer as oito primeiras rodadas da competição.

O jornal Mundo Deportivo informou que Flick fez quatro mudanças em relação à escalação que enfrentou o Galatasaray na Liga dos Campeões.

A escalação titular do Barça teve as entradas de Jules Koundé, Xavi Espart, Karim Adeyemi e Gabriel Jesus, com as saídas de Eric García, João Cancelo, Dani Olmo e Anthony Gordon.

No banco de reservas do Barcelona ficou Raphinha, que se recuperou de sua lesão e está disponível para atuar, além de Frenkie de Jong, após receber o aval médico para jogar.

A escalação do Barcelona ficou assim:

Goleiro: Joan García

Defesa: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart

Meio-campo: Rodri, Pedri, Fermín López

Ataque: Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus

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