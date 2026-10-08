A situação de Joan García, goleiro do Barcelona, segue indefinida em relação à sua participação com o time na partida contra o Getafe, no próximo sábado, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.

Joan García está ausente dos gramados desde a partida contra o Racing, há três semanas, por conta de uma lesão, já que a dor física o impediu de jogar o segundo tempo daquele jogo e a partida seguinte contra o Sevilla, na qual Dominik Livaković atuou os 90 minutos.

Joan García treina com os demais jogadores do time catalão desde a última quarta-feira e se recuperou bem, mas ainda não está claro se vai participar da partida contra o Getafe.

O jornal "Marca" informou que a decisão cabe a García, pois o principal problema é a dor que ele sente no joelho, e isso só será definido no último treino, na sexta-feira ou até mesmo no sábado.

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Todos os indícios apontam que ele estará disponível, mas ninguém garante isso, pois o clube catalão precisa monitorar a evolução do edema que o goleiro apresenta.

O jornal esclareceu que Joan García treinou normalmente nos últimos dois dias, mas todos precisam esperar para ver como estará sua condição nas próximas horas.

Caso García não consiga jogar, Livaković será a melhor opção, como foi o caso na partida contra o Sevilla, na última rodada antes da pausa para a data Fifa.

O desempenho do goleiro croata não foi bom durante a pausa para a data Fifa, já que sofreu 14 gols em 4 partidas pela Liga das Nações da Europa.



