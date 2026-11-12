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Pedri, astro do Barcelona, fez uma apresentação excepcional no estádio Metropolitano no último domingo. Seu desempenho foi impressionante diante do Atlético de Madrid e conduziu o Barça à vitória por 2 a 1, enviando uma mensagem forte de que segue sendo peça fundamental no sistema do treinador alemão Hansi Flick, já que eleva o nível do Blaugrana de forma notável.

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Por sua vez, o jornal catalão "Sport" informou que Flick sabe disso muito bem; ele sempre confiou as chaves do meio-campo a esse jogador vindo das Ilhas Canárias e, embora a chegada de um jogador do nível de Rodri tenha elevado consideravelmente a qualidade do meio-campo do Blaugrana, o dono da camisa número 8 continuará sendo sempre a pedra angular do projeto do treinador alemão na fortaleza do Camp Nou, sobretudo quando chegam os momentos decisivos na disputa por títulos.

Além disso, há um detalhe específico que confirma o desejo do treinador alemão de que Pedri chegue ao auge de sua forma física até 2027.

Com o início da temporada, surgiu uma mudança clara na estratégia de Flick no que diz respeito à gestão do tempo de jogo de Pedri e, como explicou seu treinador, o jogador vindo do Las Palmas atinge o auge de sua condição física quando mantém um ritmo constante e participa de partidas a cada três dias.

No entanto, o calendário extremamente carregado exige o máximo de cautela; diante do ritmo do futebol moderno, é praticamente impossível que qualquer jogador evite as pequenas dores ou as lesões sem obter um descanso suficiente.

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Pedri participou de todas as 16 partidas que o Barcelona disputou nesta temporada; não faltou a nenhum jogo, registrando 1111 minutos em campo até agora.

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E só o superam em número de minutos em campo Lamine Yamal (1355 minutos), o goleiro Joan García (1305 minutos) e Pau Cubarsí (1142 minutos).

Mas Pedri completou uma partida inteira (90 minutos) em apenas três ocasiões (ou seja, o equivalente a 18,75% do total de suas participações), e foi sempre substituído antes dos 85 minutos, embora tenha disputado mais de 75 minutos em sete partidas.

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Esses números apontam para uma tendência totalmente diferente da que vimos durante as duas primeiras temporadas de Flick à frente da comissão técnica do Barcelona, pois na temporada 2024/2025 Pedri disputou por completo 23 das 59 partidas das quais participou (ou seja, 38,9%); em outras sete ocasiões, foi substituído a partir dos 88 minutos em diante, o que na prática significa poupá-lo apenas dos minutos de acréscimos.

E, na temporada passada, o percentual de partidas que começou e concluiu até o fim foi mais alto, chegando a 41,8% (18 de 43 partidas), além de outras cinco ocasiões em que foi substituído antes de o quarto árbitro indicar os acréscimos.

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E, embora a média da temporada atual seja muito menor, os dados confirmam, sem deixar margem para dúvidas, que Flick faz um esforço consciente para preservar Pedri o máximo possível.

É natural que o treinador do Blaugrana valorize ter opções variadas no meio-campo; após a recuperação de Frenkie de Jong, o treinador alemão já pode contar tanto com Gavi, Fermín López e Bernal quanto com a dupla atualmente lesionada, Dani Olmo e Rodri.

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Depois do último período de paralisação para as datas FIFA de 2026, o Barcelona encerrará o ano disputando 8 partidas em menos de um mês, e alguns desses confrontos serão extremamente difíceis, já que a equipe enfrentará adversários fortes como Manchester City, Atlético de Madrid (novamente), Villarreal e Real Sociedad.

E, com base no número de minutos que Pedri disputará com a seleção espanhola durante as duas rodadas restantes da Liga das Nações da Europa, Flick continuará gerenciando a participação do jogador com extremo cuidado; para garantir que ele permaneça como elemento central à frente do meio-campo e para que esteja em plena condição de arrancar com mais força em 2027.