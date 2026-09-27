Eric García deixou a concentração da seleção da Espanha após sentir um incômodo no joelho esquerdo durante o aquecimento antes do confronto com a Inglaterra, em um golpe que bagunçou os planos do técnico Luis de la Fuente, mas que não se transformou em uma lesão grave, de acordo com os exames médicos.

A Federação Espanhola de Futebol confirmou que García passou por exames após sentir o incômodo, antes de se decidir por seu corte da concentração da seleção para evitar quaisquer riscos, com a convocação de Robin Le Normand, zagueiro do Atlético de Madrid, para substituí-lo.

García se preparava para começar como titular diante da Inglaterra, em Wembley, mas o incômodo que sentiu durante o aquecimento levou a comissão técnica a fazer uma mudança de última hora, com Marc Bernal entrando em seu lugar na escalação titular.

Apesar de os exames não terem revelado uma lesão grave, o departamento médico preferiu não arriscar o jogador, especialmente com a proximidade dos próximos compromissos da seleção, fazendo com que García retorne ao Barcelona nas próximas horas para dar continuidade ao acompanhamento de seu quadro.

A decisão representa um alívio para o Barcelona e para Hansi Flick, sobretudo porque o zagueiro espanhol se tornou um dos elementos fundamentais nos planos do técnico alemão desde o início da temporada.

García se firmou como lateral-direito titular no Barcelona, superando Jules Koundé nessa posição, depois de ter começado 6 das 6 partidas em que atuou no Campeonato Espanhol até agora.

Além disso, o entrosamento com Lamine Yamal pelo lado direito, ao lado de seu nível defensivo, foi um dos principais motivos para Flick contar com ele, em um momento em que o Barcelona se prepara para um mês repleto de jogos, que começa com o confronto contra o Getafe após a pausa para as datas Fifa, e depois sai para enfrentar Galatasaray, Real Betis e Paris Saint-Germain, antes do confronto com o Real Madrid no primeiro clássico da temporada, no dia 25 de outubro, no estádio Spotify Camp Nou.