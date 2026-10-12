A UEFA puniu a federação sérvia com uma multa de 50 mil euros e um jogo com portões fechados pelo comportamento racista e discriminatório de seus torcedores nas partidas contra a Grécia (1 a 2) e a Holanda (1 a 2). A Sérvia fará seu próximo jogo em casa no dia 13 de novembro, contra a seleção alemã, no estádio Rajko Mitic.

A federação sérvia, porém, afirma que ainda busca uma solução de compromisso. Em comunicado, diz que tenta obter autorização para que ao menos crianças possam comparecer ao estádio. A entrada também deverá ser permitida a 2 mil torcedores alemães.

Já no primeiro jogo contra a Alemanha, na Allianz Arena, em Munique, a Sérvia teve de atuar sem o apoio de seus torcedores devido à proibição de sua presença. A UEFA havia aplicado a punição em dezembro de 2024 porque torcedores sérvios tentaram incendiar uma bandeira albanesa algumas semanas antes, em novembro de 2024, durante o jogo da Liga das Nações na Suíça (1 a 1).

Por isso, a UEFA determinou o fechamento parcial das arquibancadas em dois jogos da Sérvia em casa em competições da entidade, além da proibição da venda de ingressos para torcedores visitantes em dois jogos da seleção sérvia fora de casa nessas competições. O primeiro deles ocorreu em março de 2025, nos playoffs da Liga das Nações, na Áustria; o segundo foi a recente derrota por 2 a 0 em Munique. A UEFA também aplicou uma multa de 80 mil euros.

Próximas partidas SER Liga das Nações A 14:45 ALE

Após quatro rodadas, a Alemanha ocupa o terceiro lugar no grupo B da Liga A da Liga das Nações, com cinco pontos. A distância para Grécia e Holanda, as duas líderes, é de três pontos para cada uma. A Sérvia ainda não somou pontos e ocupa a lanterna.

Getty Images

Três dias após a partida na Sérvia, a equipe do novo técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, enfrentará a arquirrival Holanda no Estádio Olímpico de Berlim, no encerramento da fase de grupos.