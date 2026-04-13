"A sala do árbitro está cega"... Surpresa ao não ser marcado o pênalti de Mbappé contra o Girona

O Real Madrid empatou com o Girona (1 a 1) na noite de sexta-feira passada, no Estádio Santiago Bernabéu, em uma partida marcada mais pelas polêmicas arbitrais do que pelas jogadas em si, depois que a vitória escapou do time merengue em meio a protestos contra uma jogada controversa nos minutos finais.

Aos 88 minutos, Kylian Mbappé caiu dentro da área após um confronto com Vitor Reis, quando o atacante francês levou uma pancada no rosto e reclamou imediatamente um pênalti. No entanto, o árbitro Javier Alberola Rojas decidiu dar continuidade à partida, considerando que a falta não justificava a marcação de pênalti.

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A polêmica se intensificou após a partida com a divulgação dos replays televisivos, que mostraram um claro impacto no rosto do jogador do Real Madrid enquanto ele tentava finalizar o ataque dentro da área.

Mbappé também pareceu diretamente afetado pela jogada, apresentando sangramento nasal e recebendo atendimento médico em campo.

De acordo com o que foi divulgado pelo meio ambiente do Real Madrid, parte do descontentamento não está ligada apenas à decisão da arbitragem, mas à forma como a cena foi apresentada durante a transmissão ao vivo, já que as imagens disponíveis não mostraram claramente os detalhes do sangramento naquele momento, o que muitos consideraram um elemento que poderia ter alterado a avaliação da gravidade da falta e influenciado a decisão de rever a jogada por meio do VAR.

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Nesse contexto, o jornalista Juanvi Sanz disse no programa “El Chiringuito” que a jogada será submetida à revisão pela Comissão Técnica de Árbitros (CTA), explicando: “Foi tomada a decisão de incluir este caso no (período de revisão) na terça-feira. A CTA realizará sua reunião na segunda-feira, e ainda não há uma decisão coletiva.”

Sanz acrescentou, referindo-se ao que espera do resultado da avaliação: “Embora não seja uma certeza a 100%, tenho a sensação de que dirão que foi pênalti e que o VAR não deve intervir.”

Ele também apontou um problema relacionado ao material disponível para a sala de vídeo durante a partida, afirmando que os árbitros do VAR não tiveram acesso a todas as ânguladas disponíveis, acrescentando que “apenas uma câmera mostrou indícios claros de sangramento”, o que deixou a sala de vídeo, segundo ele, “um tanto cega” a um detalhe que poderia ter aumentado o grau de suspeita e exigido uma análise mais aprofundada.

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Sanz concluiu observando que a comunicação dentro do campo poderia ter desempenhado um papel decisivo, já que o árbitro principal poderia ter informado a sala de vídeo sobre a presença de sangramento e o tratamento recebido pelo jogador, o que ajudaria a direcionar a revisão para a jogada e ampliar o escopo da análise nas ângulos disponíveis.