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A reviravolta no futuro de Casadó choca o Al-Hilal e o Al-Ahli

Mercado da bola
La Liga
Barcelona
Al Hilal
Al-Ahli
Campeonato Saudita
M. Casado
Espanha
Arábia Saudita

Todos os indícios confirmam a proximidade da saída do jogador Marc Casadó das fileiras do Barcelona durante a atual janela de transferências de verão.

Casadó estava a caminho da Arábia Saudita, em uma negociação que interessava ao Barcelona do ponto de vista econômico devido ao valor da transferência, mas o especialista em mercado Fabrizio Romano afirma que essa opção se tornou incerta e que o futuro de Casadó parece estar, muito provavelmente, na Europa. 

O jornal Sport informou que Casadó concorda em sair, mas quer escolher seu destino por conta própria, e parece que jogar na Saudi Pro League não o atrai muito.

Marc Casadó quer competir no mais alto nível e, por isso, dará prioridade a permanecer no mercado de transferências europeu, monitorando qualquer boa oportunidade que possa surgir.

Seu agente, Jorge Mendes, trabalha há semanas para movimentar o mercado de transferências, e há vários clubes da Premier League interessados nele. Também se falou no Milan, comandado por Rúben Amorim, embora as negociações não tenham avançado até o momento. 

O Barcelona quer receber pelo menos 30 milhões de euros, valor que poderia ter sido garantido na Arábia Saudita, mas as portas por lá parecem estar fechadas agora.

O Al-Hilal e o Al-Ahli de Jidá haviam demonstrado interesse em contratar Casadó algumas semanas atrás, e a situação chegou ao ponto de o jogador estudar essa opção, mas agora ele se inclina a dar continuidade à sua carreira na Europa, mesmo que o valor da negociação seja claramente menor.

O Barcelona, após todas as receitas que obteve nos últimos dias, já não sofre com o mesmo grau de urgência para concluir a venda. 

Faltando pouco menos de 15 dias para o fechamento do mercado de transferências, chegou o momento de tomar uma decisão sobre seu futuro, e a saída de Casadó do Barcelona pode se tornar muito iminente. 

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