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A relação entre Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, e Zinedine Zidane, técnico da seleção da França, vem passando por algumas tensões no último período, diante da divergência de pontos de vista entre as duas partes sobre o papel tático do capitão dos Bleus, o que leva o treinador francês a se mover para contornar a situação e devolver a estabilidade ao elenco da seleção antes dos próximos compromissos.

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Zidane busca melhorar sua relação com o capitão da seleção francesa, que representa o elemento mais importante em seu projeto ofensivo, especialmente porque os últimos relatos revelaram a existência de um clima de falta de sintonia entre as duas partes, coincidindo com a tensão na relação entre Mbappé e seu companheiro Ousmane Dembélé, astro do Paris Saint-Germain, após a disputa pela Bola de Ouro.

De acordo com o que informou o jornal francês "L'Équipe", citado pelo portal "Foot Mercato", um dos principais motivos do desentendimento entre Zidane e Mbappé remonta às escolhas táticas do treinador durante a última data Fifa, quando ele apostou no capitão da seleção na posição de ponta-esquerda, enquanto escalou Dembélé como centroavante fixo, algo que não teve a aprovação do astro do Real Madrid, que prefere jogar no centro do ataque e aproveitar suas qualidades de finalização mais próximo do gol.

Zidane percebeu que o posicionamento de Mbappé não convencia o jogador, o que ficou refletido em suas declarações recentes após o anúncio da lista da seleção francesa, quando falou sobre seus planos a respeito do aproveitamento do capitão da equipe nos dois próximos jogos diante de Itália e Turquia pela Liga das Nações da Uefa, insinuando a possibilidade de devolvê-lo à sua posição preferida no setor ofensivo, numa tentativa de aproveitar melhor suas qualidades e evitar a repetição dos desentendimentos técnicos anteriores.

E os motivos da tensão não pararam nas diferenças táticas, já que o jornal francês revelou uma redução na comunicação entre Zidane e Mbappé no último período, esclarecendo que as conversas entre os dois foram muito limitadas durante a última concentração, antes de o jogador partir para Madri após sua lesão.

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O "L'Équipe" atribuiu parte dessa situação ao estado de saúde de Mbappé, que foi obrigado a permanecer em seu quarto no centro de Clairefontaine por causa da doença, o que reduziu as oportunidades de comunicação direta entre ele e o treinador, apesar da importância da relação entre os dois para o futuro da seleção francesa.

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O que chama a atenção é que a permanência de ambos na capital espanhola, Madri, também não ajudou a aproximar os pontos de vista, apesar de Zidane ter conseguido recentemente superar seus desentendimentos com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, mas essa proximidade geográfica não se transformou em uma oportunidade para estreitar sua relação com o capitão da seleção francesa.

O jornal considera que a relação entre Zidane e Mbappé ainda não goza da mesma sintonia que unia o jogador a Didier Deschamps, ex-treinador da França, algo que o atual técnico tem consciência e que o faz desejar reorganizar as coisas e conter quaisquer desentendimentos antes que afetem o ambiente da seleção.

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Essas movimentações acontecem num momento em que Zidane precisa unir as fileiras do grupo e construir uma relação sólida com seus principais astros, especialmente porque Mbappé não é apenas o capitão da seleção, mas também representa o pilar fundamental de seu projeto ofensivo, o que faz da melhoria da comunicação entre as duas partes uma prioridade na próxima etapa.