Compartilhar Siga GOAL no Google

José Mourinho, técnico do Real Madrid, acusou a comissão técnica do Deportivo Alavés de arremessar de propósito duas bolas no gramado a partir do banco de reservas, com o objetivo de atrasar o reinício do jogo, e pediu a expulsão de Quique Sánchez Flores, treinador da equipe, como preveem as regras de arbitragem.

Publicidade

Segundo o jornal espanhol “Marca”, Mourinho criticou, na entrevista coletiva após a partida entre Real Madrid e Alavés, a forma como o árbitro Soto Grado lidou com o episódio. Para o treinador, o juiz foi permissivo com a conduta do banco de reservas do time basco e não tomou a medida disciplinar exigida pelas regras.

“Eles tiveram a sorte de ter um árbitro muito tolerante com a perda de tempo. Não quero entrar em muitos detalhes, mas ele foi tolerante a ponto de ignorar uma regra muito clara, que determina que, se um integrante da comissão técnica arremessa uma bola no campo, o treinador deve ser expulso”, afirmou o técnico do Real Madrid.

Ele acrescentou: “Eles jogaram uma bola no campo duas vezes, e o árbitro foi muito tolerante com esse episódio e com os segundos que foram desperdiçados”.

Mourinho fez questão de parabenizar o Alavés pela vitória, mas deixou claro que o incomodou foram as bolas arremessadas no gramado a partir do banco: “Eles conseguiram diminuir o ritmo do jogo e reduzir o tempo de bola rolando, o que tornou a nossa tarefa mais difícil”.

Publicidade Publicidade

E prosseguiu: “Parabenizo o Quique pela estratégia, mas a única coisa que critico nele, porque é uma atitude imprópria, é jogar bolas no campo. Isso é algo que ninguém faz mais no futebol”.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

A regra citada por Mourinho faz parte das normas que regulam a conduta dos membros da comissão técnica e do banco de reservas, dentro da Regra 12 das Leis do Jogo do International Football Association Board (IFAB).

O regulamento estabelece que arremessar intencionalmente um objeto no campo de jogo, com a mão ou com o pé, é uma infração passível de expulsão.

Publicidade

No ponto em que Mourinho se baseou, a norma explica que o árbitro deve tomar providências contra os membros da comissão técnica que não se comportam de forma responsável, podendo adverti-los verbalmente, mostrar o cartão amarelo ou aplicar o cartão vermelho e expulsá-los do campo e de seus arredores, incluindo a área técnica.

Caso não seja possível identificar o responsável pela infração, o regulamento prevê a punição do treinador principal presente na área técnica.

Publicidade

Denis Suárez nega que bolas tenham sido arremessadas

Por outro lado, Denis Suárez, jogador do Alavés, negou as acusações de Mourinho. Em entrevista ao programa “Gigantes” após a partida para analisar a vitória de sua equipe, ele fez questão de esclarecer o que realmente aconteceu.

“Não, não, não. Isso aconteceu no fim do jogo, quando afastamos duas bolas. Atrás do banco de reservas há uma barreira de vidro, a bola bateu nela e voltou para o campo”, disse o meio-campista.

Publicidade

Ele completou: “Mourinho estava de costas para o lance, por isso achou que estávamos jogando bolas no campo. Não temos nenhuma bola no banco. Aliás, hoje em dia os times nem deixam mais bolas no banco de reservas, elas ficam dentro de cones distribuídos ao redor do campo”.

O meio-campista explicou o que de fato ocorreu: “Talvez Mourinho não tenha visto o lance porque estava de costas e olhando para o campo, mas o que aconteceu foi que afastamos duas bolas, que bateram na barreira de vidro atrás do banco de reservas, acima dos assentos das autoridades, e depois voltaram para dentro do campo”.