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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

A questão é só tempo para quebrá-lo: Yamal se aproxima do número milagroso de Mbappé

L. Yamal
H. Flick
K. Mbappe
Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
AEK Athens x Real Madrid
AEK Athens
Liga dos Campeões
Barcelona x Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Espanha
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França
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England

Yamal marcou um gol em cada tempo

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O espanhol Lamine Yamal seguiu escrevendo história com o Barcelona após marcar dois gols no confronto contra o Deportivo Alavés, neste sábado, no estádio Spotify Camp Nou, pela 11ª rodada de LaLiga.

Com isso, Yamal elevou seus números para 40 gols antes de completar 20 anos, igualando o inglês Michael Owen e se aproximando do francês Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, recordista dessa lista ao longo das últimas 30 temporadas nas cinco principais ligas europeias, com 41 gols.

Isso significa que a quebra do recorde de Mbappé por Yamal já está praticamente garantida, considerando que o jogador espanhol só completará 20 anos em julho que vem.

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Por sua vez, o técnico Hansi Flick conquistou, neste dia, sua vitória de número 100 em competições oficiais com o Barcelona (10 empates, 21 derrotas).

E com a vitória arrasadora (6 a 1) sobre o Deportivo Alavés, o Barça elevou seus números para 30 pontos, na liderança da tabela de classificação de LaLiga, com dois pontos de vantagem sobre o vice-líder Atlético de Madrid e seis pontos sobre o Real Madrid, terceiro colocado, que visitará amanhã o Racing Santander pela mesma rodada.

A vitória ampla veio em um momento importante para o Barcelona, que entrou em campo em busca de recuperar o equilíbrio após as derrotas para o Paris Saint-Germain (4 a 2) e o Real Madrid (2 a 1).

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