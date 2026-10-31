O espanhol Lamine Yamal seguiu escrevendo história com o Barcelona após marcar dois gols no confronto contra o Deportivo Alavés, neste sábado, no estádio Spotify Camp Nou, pela 11ª rodada de LaLiga.

Com isso, Yamal elevou seus números para 40 gols antes de completar 20 anos, igualando o inglês Michael Owen e se aproximando do francês Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, recordista dessa lista ao longo das últimas 30 temporadas nas cinco principais ligas europeias, com 41 gols.

Isso significa que a quebra do recorde de Mbappé por Yamal já está praticamente garantida, considerando que o jogador espanhol só completará 20 anos em julho que vem.

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Por sua vez, o técnico Hansi Flick conquistou, neste dia, sua vitória de número 100 em competições oficiais com o Barcelona (10 empates, 21 derrotas).

E com a vitória arrasadora (6 a 1) sobre o Deportivo Alavés, o Barça elevou seus números para 30 pontos, na liderança da tabela de classificação de LaLiga, com dois pontos de vantagem sobre o vice-líder Atlético de Madrid e seis pontos sobre o Real Madrid, terceiro colocado, que visitará amanhã o Racing Santander pela mesma rodada.

A vitória ampla veio em um momento importante para o Barcelona, que entrou em campo em busca de recuperar o equilíbrio após as derrotas para o Paris Saint-Germain (4 a 2) e o Real Madrid (2 a 1).