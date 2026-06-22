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USA WC26 SOCCER D2 BELGIUM RED DEVILS VS IRANAFP

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A questão do Irã... De Bruyne se recusa a ir contra a decisão de García

Bélgica x República Islâmica do Irã
Bélgica
República Islâmica do Irã
Copa do Mundo
K. De Bruyne
R. Garcia
Bélgica
Irã

A seleção belga tropeçou, pela segunda vez consecutiva nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, ao empatar sem gols com o Irã.

A Bélgica, sob o comando do técnico Rudi García, havia estreado na Copa do Mundo com um empate positivo por 1 a 1 contra o Egito.

O jogador belga Kevin De Bruyne não hesitou em avaliar com franqueza a partida contra o Irã, sabendo que García decidiu substituí-lo aos 87 minutos por Matias Pardo.

De Bruyne disse em declarações publicadas pelo site DHnet: “Devíamos ter marcado. Tivemos algumas chances, mas tentamos jogar muito rápido no início e nos deparamos com uma muralha defensiva”.

E continuou: “Tínhamos que ter mais paciência; não havia muitos espaços para encontrar soluções. Em alguns momentos, encontramos soluções pela lateral esquerda”.

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Quando um jogador da Bélgica foi expulso, e a equipe ficou com 10 jogadores, o técnico Rudi García tirou Lukaku e colocou Arthur Theate.

De Bruyne acrescentou: “Estávamos no controle quando estávamos 11 contra 11, mas quando ficamos 10 contra 11, a pressão alta não era a decisão certa. Mesmo assim, criamos algumas oportunidades mesmo nessas circunstâncias”.

Ele afirmou que a decisão tática fez sentido, diante da desvantagem numérica, e que a equipe, mesmo assim, continuou tentando criar oportunidades, sem conseguir marcar.

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