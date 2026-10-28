Hamza Abdelkarim conquistou a admiração dos dirigentes do Barcelona, graças à sua postura profissional, humildade e disposição para aceitar o seu papel no time principal ou para reforçar o elenco do time reserva quando necessário, numa atitude que reflete sua maturidade apesar de ter apenas 18 anos, de acordo com o jornal "Sport" da Catalunha.

O jornal acrescentou: "Não é fácil para um jogador dessa idade lidar com uma situação assim, especialmente porque o atacante egípcio ganhou ampla notoriedade em seu país após sua participação na Copa do Mundo. Ainda assim, Hamza demonstrou grande humildade e consciência, seja ao aceitar suas participações limitadas no time principal, seja em sua disposição para jogar pelo Barcelona Atlètic sob o comando de Juliano Belletti, quando solicitado".

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Hamza Abdelkarim esteve presente no treino do Barcelona, na quarta-feira, com o retorno da equipe ao trabalho após as dolorosas derrotas diante do Paris Saint-Germain e do Real Madrid, depois de acompanhar as duas partidas do banco de reservas sem entrar em campo.

A última participação do atacante egípcio remonta ao dia 17 de outubro, quando disputou sua única partida até o momento pelo Barcelona Atlètic diante do Utebo, marcando o gol que abriu o placar para sua equipe em cobrança de pênalti, na partida que terminou com a vitória do Barça por 2 a 1 no estádio Johan Cruyff.

Durante sua fala após a renovação de seu contrato até 2030, Hamza afirmou que sua prioridade é conseguir minutos em campo, independentemente de a oportunidade vir no time principal ou no reserva, reforçando que não quer passar vergonha.

Essa postura reflete, segundo a reportagem, a mentalidade do jogador, que coloca as oportunidades de participação e desenvolvimento acima de considerações relacionadas ao status, além de ter consciência de que disputar o maior número possível de partidas o ajudará a se adaptar rapidamente ao estilo do Barcelona, diferente da natureza do futebol ao qual estava acostumado antes de sua transferência para o clube catalão.

Elogios de Flick e do vestiário

A admiração do Barcelona por Hamza Abdelkarim não se limita à sua disposição técnica, mas se estende à sua capacidade de se integrar com naturalidade ao vestiário do time principal. Apesar de sua ambição de competir por um lugar entre os melhores jogadores do mundo, ele age com humildade e sem arrogância, dividindo com os companheiros momentos de descontração e relaxamento, apesar de sua natureza tranquila e tendência à timidez.

O atacante egípcio mantém o mesmo comportamento quando se junta ao time reserva, sem sentir que é superior aos seus companheiros ou maior do que seu papel dentro do grupo.

O técnico Hans Flick está satisfeito com Hamza, seja pelo seu comportamento no vestiário ou pelo seu desempenho nos treinos, mas o treinador alemão conta atualmente com outras opções mais consolidadas no setor ofensivo.

O Barcelona se prepara para enfrentar o Deportivo Alavés, no próximo sábado, às 21h no horário da Espanha, enquanto o Barcelona Atlètic enfrenta o Arnedo às 18h, no estádio Johan Cruyff.

E, quer Hamza Abdelkarim tenha sua oportunidade com o time principal ou com o reserva, seu objetivo principal continuará sendo conseguir minutos em campo e aproveitar cada chance para provar suas capacidades, de acordo com o "Sport".



