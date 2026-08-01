A pressão aumenta sobre Infantino: Concacaf exige revisão da presidência da Fifa

Os problemas de Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), não terminaram. Depois do ultimato enviado pela União Europeia de Futebol (UEFA), exigindo sua renúncia, a Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) pediu, neste sábado, uma revisão completa da presidência da entidade internacional.

Segundo o jornal "L'Équipe", da França, a Concacaf continuou a aumentar a pressão sobre Infantino, após ter saudado, em comunicado oficial, a decisão do presidente da FIFA de abandonar o projeto de venda de cotas da Copa do Mundo, elogiando ao mesmo tempo a união da família do futebol.

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O comunicado afirmou: "Em um momento que exigia uma liderança íntegra, nossos membros se uniram para defender os interesses do futebol a longo prazo e os princípios da boa governança. E essa união prevaleceu".

A Concacaf já havia manifestado anteriormente sua oposição ao projeto de Infantino.

Apesar de saudar o recuo do projeto, a Concacaf afirmou que não pretende se limitar a isso, destacando que "o futuro da Copa do Mundo, o maior ativo do futebol, foi desenvolvido fora de qualquer estrutura de governança existente, e sem transparência, consulta ou procedimentos regulamentares".

O comunicado acrescentou que o ocorrido "é um sintoma de uma governança que deixou de colocar o futebol em primeiro lugar", considerando que "a realização de uma revisão completa dessa presidência é algo necessário".

O relatório apontou que a preocupação da Concacaf coincide com as posições de outros órgãos continentais, sobretudo a UEFA, que, segundo relatos, teria pedido a Infantino que renunciasse ou enfrentasse um voto de desconfiança.

A Concacaf também anunciou que seus representantes "atuarão diretamente, e por meio do conselho da FIFA, para garantir que as questões de governança, responsabilização e liderança sejam tratadas da maneira correta, por meio das instituições e dos procedimentos estabelecidos pelos regulamentos da entidade internacional".