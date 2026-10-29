A polícia da Catalunha chega ao responsável: revelada a "mão oculta" que mirou Camavinga no Clássico

A polícia dos Mossos d'Esquadra, a corporação policial da região da Catalunha, conseguiu identificar o responsável pelo episódio de agressão ao astro do Real Madrid, Eduardo Camavinga, durante o último Clássico, no estádio Camp Nou.

As investigações revelaram, segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", que o torcedor acusado arremessou um objeto estranho e tentou agredir Camavinga e vários jogadores do Real Madrid enquanto eles comemoravam o segundo gol de sua equipe no último domingo, em uma cena que provocou grande indignação e causou a paralisação do jogo por alguns instantes.

Ação oficial e punições financeiras

Segundo confirmaram fontes de segurança ao jornal, a polícia da Catalunha apresentou uma denúncia oficial contra o acusado com base na lei esportiva espanhola, tendo a diretoria do Barcelona sido oficialmente informada do episódio.

O torcedor envolvido enfrenta uma dura punição administrativa que consiste em uma multa financeira que pode chegar a 60 mil euros, além da pena de proibição de entrada em todos os estádios esportivos da Espanha por um período que varia de seis meses a dois anos.

A lei esportiva estabelece que, se a infração for classificada como "grave", a multa varia entre 3 mil e 60 mil euros; já se for classificada como "gravíssima", a multa salta para algo entre 60.001 e 650 mil euros, com proibição que pode chegar a 5 anos. E, como não houve lesões entre os jogadores, é provável que o incidente seja classificado entre as infrações graves.

"La Liga" intervém e o Barcelona coopera

No âmbito esportivo, o caso não parou na polícia, já que a Liga Espanhola "La Liga" informou o episódio ao comitê de disciplina da Federação Real Espanhola de Futebol (RFEF), que decidiu imediatamente abrir uma investigação oficial sobre o ocorrido, o que pode expor o próprio Barcelona a punições disciplinares.

Em contrapartida, os órgãos de segurança do Barcelona demonstraram total e efetiva cooperação com a polícia, o que contribuiu de forma decisiva para a identificação do acusado, que se revelou ser membro de um dos grupos de torcedores presentes na famosa arquibancada "Grada 1957".

O clube catalão afirmou que encaminhará o caso do torcedor ao comitê de disciplina interno do clube para a adoção das medidas disciplinares cabíveis contra ele, que podem chegar à retirada de sua filiação e à proibição definitiva de entrada no estádio Camp Nou, em uma mensagem clara de que o clube não será tolerante com qualquer comportamento que prejudique sua imagem.