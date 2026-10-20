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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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A polêmica aumenta: nova imagem registra a entrada de Konaté no jogador do Sevilla antes do gol de Mbappé

Real Madrid x Sevilla
Real Madrid
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Real Madrid x Leipzig
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Liga dos Campeões
I. Konate
K. Mbappe
Espanha
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"A cena vista da beira do campo"

Aumenta a polêmica em torno do nível da arbitragem na partida entre Real Madrid e Sevilla, disputada no último domingo, pela La Liga, e que o time merengue venceu pelo placar de 4 a 1.

 O jornal "Marca" afirmou que novas imagens da partida, referentes ao lance que antecedeu o gol de Mbappé, levantam a polêmica sobre as decisões da arbitragem.

A câmera do programa espanhol "El Día Después" captou a cena de uma das laterais do campo, onde Konaté parou o jogador Oري antes do gol, em um contato que poderia ter sido marcado como falta.

As imagens, transmitidas pelo canal "Movistar Plus Deportes", focam naquele momento do lance.

 Konaté interrompe a trajetória de Oري, e o jogo prossegue depois disso até o gol de Mbappé.

 De acordo com os analistas da Movistar, o contato parece claro o suficiente para marcar uma falta, que teria interrompido o jogo antes do gol, e é isso que as imagens mostram.

A plataforma esclareceu que a gravação foi feita por uma câmera do próprio programa e não faz parte da transmissão ao vivo da partida.

 Esse ângulo rente ao gramado permite aos telespectadores avaliar o desenrolar do lance entre os jogadores e acrescenta mais uma dimensão à compreensão do que aconteceu antes do gol polêmico.

O Sevilla também protestou contra essa decisão, e o argumento para não se tomar uma decisão no lance foi que não havia uma imagem clara do que fez o zagueiro do Real Madrid, e se ele segurou o adversário ou não. Mas essas novas imagens acrescentam mais clareza.



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